दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों की जिंदगी इन दिनों बेहद मुश्किल हो गई है. मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते भारत में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है. यहां न तो घरेलू सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं और न ही कमर्शियल वाले. कोचिंग हब माने जाने वाले ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में कई मेस-ढाबे ठप पड़ गए हैं. गैस सिलेंडर ना मिलने से उनका कमरे में खाना बनाना बंद हो गया है और बाहर का खाना बहुत महंगा हो गया है.

ABP News की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर में पहुंची तो छात्रों की बेचैनी और दुकानदारों की लाचारी साफ नजर आई. यहां ज्यादातर छात्र दूसरे राज्यों से आकर छोटे कमरों या पीजी में रहते हैं और कभी अपने कमरों में बना कर तो कभी बाहर का खाना खाकर पढ़ाई करते हैं लेकिन अब गैस की किल्लत से यह रूटीन भी टूट गया है.

छात्रों की जुबानी

विकास नाम के एक छात्र ने एबीपी न्यूज को बताया कि दुनिया में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं उसका बोझ हम पर क्यों पड़ रहा है? यहां गैस ही नहीं मिल रही. बाहर खाना लेने जाते हैं तो जो थाली पहले 70-80 रुपये में मिलती थी, अब 110-120 में मिल रही है. कई दुकानें ठंडा खाना दे रही हैं, क्योंकि गैस बचाने के चक्कर में सुबह बनाकर शाम तक वही परोसते हैं. मेरा मंथली खर्चा पहले 15 हजार में निकल जाता था लेकिन लग रहा है कि 30-32 हजार तक पहुंच जाएगा. अगर यही हाल रहा तो यहां से निकलना ही पड़ेगा.

बताया कितना बढ़ा खाने का खर्च?

मेरठ से आए दीपांशु ने कहा, “मैं अपने कमरे में खाना बनाता था, लेकिन अब सिलेंडर ही नहीं मिल रहा. बाहर खाना पड़ रहा है. घर से मिलने वाले पैसे गिनती के हैं, बजट बिगड़ गया. खाने का खर्चा 3 हजार से बढ़कर 5 हजार से ज्यादा हो जाएगा. एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई कब करेंगे? लगता है घर लौटना पड़ेगा. एक और छात्र परीक्षित ने बताया, “हम खुद खाना बनाते थे ताकि खर्च कम हो, लेकिन अब बाहर आना पड़ रहा है. ब्लैक में सिलेंडर 4 हजार का मिल रहा है. कई दोस्त पहले ही घर जा चुके हैं. हमारे एग्जाम 24 मई में है, लेकिन बिना हेल्दी खाने के मेंटली फिट कैसे रहेंगे? घर वाले कह रहे हैं आ जाओ, लेकिन हम यहां एग्जाम के लिए हैं. अगर प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो पढ़ाई कैसे होगी? अब मजबूरी में घर लौट रहे हैं, कोई और चारा नहीं है.”

रेस्टोरेंट मालिक ने क्या कहा?

एबीपी न्यूज़ ने इलाके में एक रेस्टोरेंट मालिक कमलनाथ से बात की. उन्होंने बताया कि दो दिन से गैस सिलेंडर नहीं मिला है, इसलिए मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ी है. उन्होंने आगे कहा कि मैं ब्लैक में गैस सिलेंडर नहीं लूंगा, चाहे जितने दिन मुझे दुकान बंद रखनी पड़े मैं रखूंगा. मैं ब्लैक का सिलेंडर नहीं लूंगा. जब तक नॉर्मल सप्लाई नहीं आएगी, हम बंद रखेंगे.”

राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में यह संकट सबसे गहरा है. कई छात्र अब घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं या पलायन की तैयारी कर रहे हैं. युद्ध भारत से तो काफी दूर हो रहा है, लेकिन उसकी मार अब देश भर में आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रही है, खासकर इन छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी और UPSC के सपनों पर.

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