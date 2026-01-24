हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वह कांग्रेस का बड़ा हिस्सा नहीं', शशि थरूर और पार्टी के बीच मनमुटाव पर ये क्या बोल गए इमरान मसूद?

शशि थरूर और कांग्रेस के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है. इस पर अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने शशि थरूर को लेकर बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 24 Jan 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर के बीच चल रही खींचतान अब थमती नजर नहीं आ रही है. अब उनपर पार्टी के एक और सांसद ने तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि थरूर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है. दरअसल, पूरा मामला केरल चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की अहम बैठक से जुड़ा है. जहां वे इस बैठक में नहीं पहुंचे और केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे. 

पार्टी के साथ चल रहे इस मनमुटाव पर थरूर ने कहा था कि कुछ दावे सच थे, लेकिन वह अपने विचार पार्टी के अंदर ही रखना पसंद करेंगे. इसी पर जब कांग्रेस के इमरान मसूद से शनिवार को सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शशि थरूर कोई बड़ा पार्ट नहीं हैं. नहीं दिखे तो नहीं दिखे. ऐसा कुछ नहीं है. 

ऐसे मामलों में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं होना चाहिए: शशि थरूर

वहीं शनिवार को दोपहर में ही शशि थरूर ने मीडिया के सवालों को जबाव देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं होना चाहिए. वह अपनी चिंताएं सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना पसंद करेंगे. 

उन्होंने कहा, 'चिंताओं को सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना बेहतर है. मीडिया में कई बातें सामने आई हैं. इनमें से कुछ सच हो सकती है. जबकि कुछ नहीं. ऐसे मामलों पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं होना चाहिए. मैंने पार्टी को पहले ही बता दिया है कि मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा. मुझे जो कुछ कहना है, वह पार्टी के अंदर ही कहूंगा.

उन्होंने आगे कहा, 'एर्नाकुलम विवाद के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. मैं इस कार्यक्रम में किताब लॉन्च करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुक लॉन्च को टालना पड़ा. यही वजह है कि मैंने कोझिकोड में कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया.'

मैंने पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं किया है: शशि थरूर

इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर अपने बयान पर भी शशि थरूर बचाव करते नजर आए. उन्होंने कहा कि मैंने संसद में किसी भी तरह से कांग्रेस की पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं किया है. एकमात्र मुद्दा है, जिसपर सैद्धांतिक रूप से सार्वजनिक असहमति रही है. वह ऑपरेशन सिंदूर है. जहां मैंने मजबूत रुख अपनाया था. मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा. 

Published at : 24 Jan 2026 11:04 PM (IST)
Kerala IMRAN MASOOD CONGRESS SHashi Tharoor
