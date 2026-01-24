कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर के बीच चल रही खींचतान अब थमती नजर नहीं आ रही है. अब उनपर पार्टी के एक और सांसद ने तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि थरूर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है. दरअसल, पूरा मामला केरल चुनाव को लेकर हुई कांग्रेस की अहम बैठक से जुड़ा है. जहां वे इस बैठक में नहीं पहुंचे और केरल लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे.

पार्टी के साथ चल रहे इस मनमुटाव पर थरूर ने कहा था कि कुछ दावे सच थे, लेकिन वह अपने विचार पार्टी के अंदर ही रखना पसंद करेंगे. इसी पर जब कांग्रेस के इमरान मसूद से शनिवार को सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शशि थरूर कोई बड़ा पार्ट नहीं हैं. नहीं दिखे तो नहीं दिखे. ऐसा कुछ नहीं है.

#WATCH | Sitapur, UP: On Congress MP Shashi Tharoor missing the poll-related meeting with party leadership and attending Kerala Lit Fest, party MP Imran Masood says, "Shashi Tharoor is not a big part. Nahi dikhe toh nahi dikhe, aisa kuch hai nahi." pic.twitter.com/cupIH3wY5u — ANI (@ANI) January 24, 2026

ऐसे मामलों में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं होना चाहिए: शशि थरूर

वहीं शनिवार को दोपहर में ही शशि थरूर ने मीडिया के सवालों को जबाव देते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं होना चाहिए. वह अपनी चिंताएं सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना पसंद करेंगे.

उन्होंने कहा, 'चिंताओं को सीधे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाना बेहतर है. मीडिया में कई बातें सामने आई हैं. इनमें से कुछ सच हो सकती है. जबकि कुछ नहीं. ऐसे मामलों पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं होना चाहिए. मैंने पार्टी को पहले ही बता दिया है कि मैं कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा. मुझे जो कुछ कहना है, वह पार्टी के अंदर ही कहूंगा.

Kozhikode, Kerala: Congress MP Shashi Tharoor says, "It is better to convey concerns directly to the party leadership. Several things have appeared in the media, some of which may be true while others may not be, and that such matters should not be discussed on public platforms.… pic.twitter.com/DXVohAse2S — ANI (@ANI) January 24, 2026

उन्होंने आगे कहा, 'एर्नाकुलम विवाद के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. मैं इस कार्यक्रम में किताब लॉन्च करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुक लॉन्च को टालना पड़ा. यही वजह है कि मैंने कोझिकोड में कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया.'

मैंने पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं किया है: शशि थरूर

इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर अपने बयान पर भी शशि थरूर बचाव करते नजर आए. उन्होंने कहा कि मैंने संसद में किसी भी तरह से कांग्रेस की पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं किया है. एकमात्र मुद्दा है, जिसपर सैद्धांतिक रूप से सार्वजनिक असहमति रही है. वह ऑपरेशन सिंदूर है. जहां मैंने मजबूत रुख अपनाया था. मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा.