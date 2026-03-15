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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssembly Election 2026 Dates LIVE: 5 राज्यों में कब होंगे चुनाव, चुनाव आयोग ने तारीखों का किया एलान, जानिए कब होगी वोटिंग

Assembly Election 2026 Dates LIVE: 5 राज्यों में कब होंगे चुनाव, चुनाव आयोग ने तारीखों का किया एलान, जानिए कब होगी वोटिंग

Assembly Election 2026 Date LIVE: 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. EC की PC में इसकी घोषणा हुई है. बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल का चुनावी शेड्यूल जारी हो गया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Mar 2026 04:28 PM (IST)

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Assembly Elections 2026 Date Live Updates Election Commission PC West Bengal Tamil Nadu Kerala Assam Puducherry Poll Schedule Assembly Election 2026 Dates LIVE: 5 राज्यों में कब होंगे चुनाव, चुनाव आयोग ने तारीखों का किया एलान, जानिए कब होगी वोटिंग
Assembly Elections 2026 Date Live Updates
Source : ABPLIVE

Background

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसम पश्चिम बंगाल (West Bengal Assembly Election 2026), असम (Assam Assembly Election 2026), तमिलनाडु (Tamil Nadu Assembly Election 2026), केरल (Kerala Assembly Election 2026) और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का पूरा शेड्यूल (Assembly Election 2026 Full Schedule) घोषित हो गया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं. वह चुनाव की तारीखें, चरण, नामांकन, मतदान और गिनती की डेट्स के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने की जानकारी देंगे.

मई-जून तक सभी 5 चुनावी राज्यों में कार्यकाल होगा खत्म

यह ऐलान ऐसे समय में हो रहा है जब इन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून 2026 में खत्म हो रहा है. 7 मई को पश्चिम बंगाल की विधानसभा, 10 मई 2026 को तमिलनाडु, 20 मई को असम, 23 मई को केरल और 15 जून 2026 को पुडुचेरी की खत्म हो रही है. चुनाव आयोग ने पिछले हफ्तों में सभी जगहों का दौरा पूरा किया था. फरवरी में असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी, 6-7 मार्च को केरल और 9-10 मार्च को पश्चिम बंगाल में तैयारियों का जायजा लिया गया. इन दौरों में राजनीतिक दलों, पुलिस और प्रशासन से मीटिंग हुई और हिंसा रोकने, मतदाता सूची सुधारने, EVM-VVPAT जांच और CAPF तैनाती पर फोकस रहा.

दूसरे-तीसरे हफ्ते से शुरू होंगे विधानसभा चुनाव 2026: रिपोर्ट्स

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के खिलाफ अपील की आखिरी तारीख आज 15 मार्च है, जिसके बाद शेड्यूल ऐलान का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकते हैं और नतीजे मई की शुरुआत में आ सकते हैं. पिछले चुनावों की तुलना में इस बार चरणों की संख्या कम रखने की संभावना है. 2021 में पश्चिम बंगाल में 8 चरण थे, असम में 3 और तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक-एक चरण. अब पश्चिम बंगाल और असम में मल्टी-फेज (कई चरण) होंगे, जबकि बाकी में सिंगल फेज की उम्मीद है.

पांचों राज्यों में सत्ता परिवर्तन की संभावना

ये चुनाव राजनीतिक रूप से बहुत अहम हैं. पश्चिम बंगाल में TMC बनाम बीजेपी का मुकाबला, तमिलनाडु में DMK बनाम ADIMK, केरल में LDF बनाम UDF, असम में बीजेपी बनाम कांग्रेस-गठबंधन और पुडुचेरी में भी सत्ता परिवर्तन की संभावना है. चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त चुनाव करवाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

16:24 PM (IST)  •  15 Mar 2026

Assembly Election 2026 Dates LIVE: किन राज्यों में कितने वोटर, CEC ने बताया

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'अंतिम सूची के अनुसार असम में लगभग 2.25 करोड़, केरल में 2.7 करोड़, पुडुचेरी में 9.44 लाख, तमिलनाडु में 5.67 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को जारी अंतिम सूची में 6.44 करोड़ मतदाता हैं।. न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णय के बाद जो भी पूरक सूची आएगी, उसे इसमें जोड़ दिया जाएगा..."

16:14 PM (IST)  •  15 Mar 2026

Assembly Election 2026 Dates LIVE: आयोग ने चुनाव राज्यों का किया दौरा - CEC ज्ञानेश कुमार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, 'असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं. पिछले कुछ दिनों में, आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सभी चुनाव वाले राज्यों का दौरा किया. इन दौरों के दौरान, आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मुलाकात की और उनके सुझाव प्राप्त किए. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसपी, आईजी, डीआईजी और सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से भी मुलाकात की. आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ भी बैठकें कीं.'

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