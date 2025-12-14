हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांकीपुर से 5 बार के विधायक, नीतीश सरकार में PWD मंत्री... कौन हैं नितिन नबीन, जिन्हें बनाया गया BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. पार्टी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन सिन्हा को अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. उन्हें यह जिम्मेदारी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सौंपी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Dec 2025 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. नितिन नबीन सिन्हा को बीजेपी ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है. अब वह जेपी नड्डा की जगह लेंगे. नितिन नबीन सिन्हा कायस्थ समुदाय के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नितिन नबीन, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे. इसके अलावा नितिन नबीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं. पिछले 5 बार से बांकीपुर से विधायक है.

शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को बड़े अंतर से हराया था

नितिन नबीन ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 84 हजार वोटों से जीत हासिल की थी. पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था. पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस चुनाव में भारी अंतर से हार गईं. वह भाजयुमो के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं.

2006  में नितिन नबीन ने उपचुनाव लड़ा था. जीत हासिल की थी. पिता के निधन के बाद सियासी विरासत को संभाला था. इसके बाद 2010, 2015 और 2020 के बाद अब 2025 में भी जीत हासिल की. 9 फरवरी 2021 को नीतीश  सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनने का मौका मिला था. पहली बार 9 फरवरी 2021 को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनने का मौका मिला था 

जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता बनी पहली पसंद
नितिन नबीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नितिन में संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है. उनकी नियुक्ति 14 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. पार्टी ने औपचारिक संगठनात्मक आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नितिन नबीन अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे. 

Published at : 14 Dec 2025 05:20 PM (IST)
