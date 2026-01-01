हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकब देश को मिलेगी पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव ने बता दी तारीख

कब देश को मिलेगी पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव ने बता दी तारीख

बुलेट ट्रेन को लेकर देश के लिए खुशखबर आई है. अगले साल यानी 2027 तक देश को उसकी पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मिल जाएगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तारीख की घोषणा कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 01 Jan 2026 04:42 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट और देश की रेल व्यवस्था को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से पटरियों पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की लॉन्चिंग को लेकर घोषणा नए साल के मौके पर कर दी गई है. देश को कब मिलेगी बुलेट ट्रेन के एबीपी न्यूज के सवाल पर रेल मंत्री ने बड़ी घोषणा की है. 

रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव ने 1 जनवरी 2026 को बताया, कि देश को उसकी पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मिल जाएगी. इस दौरान रेल मंत्री वैष्णव का मजाकिया अंदाज देखने को मिला. उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का टिकट खरीद लीजिए. अगले साल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी. 

बुलेट ट्रेन स्टेशन कंस्ट्रक्शन साइट का PM मोदी ने किया था दौरा
16 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया था. उन्होंने इस दौरान मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की समीक्षा की थी. पीएम मोदी बुलेट ट्रेन स्टेशन निर्माण में लगे कर्मचारियों से भी मिले थे. 

उन्होंने कर्मचारियों से कहा था कि बुलेट ट्रेन हमारी पहचान है. यह उपलब्धि हमारी, आपकी और सरकार की है. पीएम मोदी ने कर्मचारियों से काम में आ रही दिक्कतों या समय के हिसाब से निर्माण कार्य चल रहा है या नहीं, इसको लेकर सवाल किए थे. 

सबसे पहले इन शहरों में चलेगी बुलेट ट्रेन
बुलेट ट्रेन को लेकर बन रहा मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) लगभग 508 किलोमीटर लंबा है. इसमें 352 किलोमीटर (गुजरात और दादरा और नगर हवेली) और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में शामिल है.

यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा. जो रूट तैयार किया गया है. 

85% पुल पर बना है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण 85% पुल पर किया गया है. अबतक 326 किलोमीटर पुलों का काम पूरा हो चुका है. 25 में से 17 पुलों का निर्माण पहले ही हो चुका है.

Published at : 01 Jan 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Railway Ministry Bullet Train Project Ashwini Vaishnav NARENDRA MODI
