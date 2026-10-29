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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को ही हाईकमान मानते हैं पार्टी तोड़ने वाले TMC नेता, बागी गुट पर कही ये बात

ममता बनर्जी को ही हाईकमान मानते हैं पार्टी तोड़ने वाले TMC नेता, बागी गुट पर कही ये बात

पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद TMC में टूट के बीच विधायक हमीदुल रहमान ने ममता बनर्जी को अपना नेता बताया. जानें ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट और दूसरे नेताओं के रुख से जुड़े ताजा घटनाक्रम.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को करारी हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई और कई लोगों ने साथ छोड़ दिया था. हालांकि, इस बीच चोपड़ा से विधायक हमीदुल रहमान ने ममता को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वे अभी भी ममता के सपोर्टर रहेंगे. 

News The Truth की रिपोर्ट के मुताबिक हमीदुल रहमान ने मंगलवार (27 अक्टूबर 2026) को पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. जहां उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ममता बनर्जी का समर्थक रहा हूं. मैं तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर चुना गया था. मैं ममता बनर्जी को पार्टी का नेता मानता हूं. वह पार्टी की हाई कमान हैं.”

ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का समर्थन

इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद हमीदुल रहमान ने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का समर्थन कर दिया है. हालांकि, इसको लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं हुई थी. इस बीच हमीदुल रहमान ने जिस तरह से ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात कही है, उससे साफ पता चलता है कि TMC में चीजे सुधरती हुई नजर आ रही है. इसके अलावा कासिम सिद्दीकी ने ऋतब्रत बनर्जी के खेमे से अलग होने का औपचारिक ऐलान किया था. कुछ दिन पहले रतिन घोष भी ममता बनर्जी को अपना नेता बता चुके हैं.

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चिह्न पर दावा

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चिह्न पर ऋतब्रत बनर्जी का गुट दावा कर रहा है. इस बीच चुनाव आयोग ने विवाद के निपटारे तक पार्टी के नाम और उसके फूल और घास वाले चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया था. दोनों गुटों को अलग-अलग अंतरिम नाम और चुनाव चिह्न दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 26-27 अक्टूबर को दोनों विरोधी गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपने दस्तावेज और जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था. इसके बाद आयोग यह तय करेगा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न किस गुट को मिलना चाहिए.


 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE Hamidul Rahman
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