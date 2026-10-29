पंजाब में नशामुक्ति का अभियान चला रहा RSS, साधु-संतों से लेकर डेरों तक से बातचीत

2027 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब चुनाव में नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है. पंजाब चुनाव से पहले RSS ने भी प्रदेश में इस मुद्दे पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है. संघ नशे के मुद्दे को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है. अभियान के तहत संघ साधु संतों, डेरा प्रमुखों के अलावा कई सामाजिक संगठनों के साथ इस मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है. इसके अलावा धर्मांतरण रोकने के मुद्दे को लेकर भी संघ धर्म जागरण मंच के जरिए पंजाब में तेजी से अभियान में जुटा हुआ है.

पंजाब में नशा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है. नशे को लेकर हो रही घटनाओं को लेकर BJP पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर है. BJP द्वारा नशे को लेकर यात्रा निकाली गई और गृहमंत्री अमित शाह ने देश को 31 अक्टूबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया है.

RSS का पंजाब में नशामुक्ति अभियान

संघ भी पंजाब में नशामुक्ति और धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर अभियान चला रहा है. संघ मार्च में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद से ही राज्य में नशामुक्ति अभियान को गति देने में जुटा है. इस अभियान के तहत संघ के पदाधिकारी संतों, सिख डेरों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

पिछले छह महीनों के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने पंजाब में समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़े लोगों और संस्थाओं के साथ कई बैठकें की हैं. इन बैठकों का उद्देश्य नशे की समस्या के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और नशामुक्ति के प्रयासों में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.

साधु-संतों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक

हाल ही में नशामुक्ति अभियान को लेकर संघ के पदाधिकारियों ने दो हजार से अधिक साधु संतों और सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के साथ भी बैठक की थी. इस दौरान नशे की समस्या से निपटने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर काम करने और सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया गया. नशामुक्ति अभियान के साथ-साथ संघ पंजाब में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी चिंतित है. संघ धर्म जागरण मंच के माध्यम से धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता और अपने स्तर पर अभियान चला रहा है.

इस दिशा में संघ के पदाधिकारी सिख संतों, विभिन्न डेरों और हिंदू संतों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय बनाए हुए हैं. संघ का प्रयास है कि धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इन मुद्दों पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और जागरूकता बढ़ाई जाए.