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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडPulav Masala Recipe: घर में ऐसे बनाएं पुलाव मसाला, इन चीजों को जरूर करें शामिल

Pulav Masala Recipe: घर में ऐसे बनाएं पुलाव मसाला, इन चीजों को जरूर करें शामिल

Pulav Masala Recipe in Hindi: अगर आप बाजार के पुलाव मसाले की जगह घर पर ही इसे तैयार करना चाहते हैं, तो इस रेसिपी से बनाएं खुशबूदार और स्वादिष्ट मसाला. कुछ साबुत मसालों का सही संतुलन पुलाव का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 29 Oct 2026 11:50 AM (IST)
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घर पर बना मसाला न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को भी अपनी पसंद के हिसाब से रखा जा सकता है. आप घर पर ही पुलाव के लिए ऐसा मसाला तैयार कर सकते हैं, जिसकी खुशबू चावल पकते समय ही पूरे घर में फैल जाएगी. अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती. सही मसालों का संतुलन ही पुलाव को खास स्वाद और खुशबू देता है.

अगर आपको बाजार में मिलने वाले तैयार मसालों की जगह घर का बना ताजा मसाला पसंद है, तो पुलाव मसाला बनाना बेहद आसान है. साबुत मसालों को हल्का भूनकर पीसने से उनकी खुशबू और स्वाद और भी बेहतर हो जाती है. आप इस मसाले को बनाकर एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से पुलाव, वेज पुलाव या दूसरे चावल की डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं.

पुलाव मसाला बनाने के लिए जरूरी चीजें

पुलाव मसाले का स्वाद मुख्य रूप से साबुत मसालों से आता है. इसके लिए जीरा, धनिया, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता और सौंफ जैसे मसालों का इस्तेमाल इसके स्वाद को बढ़ा देता है. इसके अलावा थोड़ा सा जावित्री और जायफल भी मसाले को खास खुशबू देने में मदद करते हैं. अगर आपको हल्की तीखी खुशबू पसंद है, तो इसमें थोड़ी मात्रा में सूखी लाल मिर्च भी डाली जा सकती है. ध्यान रखें कि सभी मसालों की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए. जीरा और धनिया जैसे मसाले बेस तैयार करते हैं, जबकि दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे मसाले पुलाव को तेज और खास खुशबू देते हैं. इसलिए इनकी मात्रा कम रखना बेहतर रहता है.

सबसे पहले मसालों को हल्का भूनें

पुलाव मसाला तैयार करने के लिए साबुत मसालों को हल्का भून लें. इसके लिए एक कड़ाही को धीमी आंच पर गर्म करें और उसमें मसाले डाल दें. मसालों को लगातार चलाते हुए कुछ मिनट तक हल्का गर्म करें. ध्यान रखें कि मसाले जलने न पाएं. जैसे ही उनसे अच्छी खुशबू आने लगे, गैस बंद कर दें और मसालों को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. मसालों को तेज आंच पर भूनने की गलती न करें, क्योंकि इससे उनका स्वाद कड़वा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में बनाएं शिमला मिर्च का अचार, उंगलियां चाटेंगे बच्चे

अब तैयार करें बारीक पाउडर

जब भुने हुए मसाले पूरी तरह ठंडे हो जाएं, तो उन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें. अगर आप चाहें तो मसाले को बहुत ज्यादा महीन करने के बजाय थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं. दरदरा मसाला पुलाव में साबुत मसालों जैसा स्वाद और खुशबू देता है. पाउडर तैयार होने के बाद उसे एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें. नमी से बचाकर रखने पर मसाले की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है.

इन चीजों को जरूर करें शामिल

अगर आप घर का पुलाव मसाला बना रहे हैं, तो जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची को जरूर शामिल करें. ये पांच चीजें पुलाव को खास खुशबू और स्वाद देने में अहम भूमिका निभाती हैं. वहीं आप अपनी पसंद के अनुसार सौंफ, तेजपत्ता, जावित्री और जायफल भी मिला सकते हैं. अगर पुलाव बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको ज्यादा मसालेदार स्वाद पसंद नहीं है, तो काली मिर्च और लौंग की मात्रा कम रख सकते हैं.

पुलाव बनाते समय ऐसे करें इस्तेमाल

चार लोगों के पुलाव के लिए आमतौर पर 1 से 2 चम्मच घर का बना पुलाव मसाला पर्याप्त होता है. हालांकि मात्रा आपके स्वाद और मसाले पर निर्भर करती है. सब्जियों या प्याज को भूनने के बाद मसाला डालें और थोड़ी देर पकाएं. इसके बाद चावल और पानी डालकर पुलाव तैयार करें. इससे मसाले की खुशबू चावल में अच्छी तरह घुल जाती है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Recipe Food News ABP LIVE
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