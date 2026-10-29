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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा- सच्चा पछतावा है, भविष्य में भी संयम बरतेंगे

संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा- सच्चा पछतावा है, भविष्य में भी संयम बरतेंगे

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगते हुए अपनी टिप्पणियों पर पछतावा जताया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 29 Oct 2026 01:39 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. कोर्ट की तरफ से जारी अवमानना नोटिस के जवाब में राउत ने माफीनामा दाखिल किया है. राउत ने कहा है कि उन्हें अपनी टिप्पणियों पर सच्चा पछतावा है. वह कोर्ट के प्रति सम्मान रखते हैं और भविष्य में न्यायपालिका पर बयान देते समय सावधानी और संयम बरतने का भरोसा देते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को संजय राउत को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं से मिलने से चीफ जस्टिस के इनकार करने के बाद राउत ने न्यायपालिका के बारे में आपत्तिजनक शब्द की थी. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

माफी के बावजूद संजय राउत को क्यों किया गया तलब?

संजय राउत की ओर से माफी का हलफनामा दाखिल किए जाने के बावजूद बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत के रिकॉर्ड में यह माफीनामा दर्ज नहीं था. सुनवाई के दौरान राउत की ओर से कोई वकील भी पेश नहीं हुआ. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया. अब राउत को तय तारीख पर खुद अदालत में पहुंचना होगा. सुप्रीम कोर्ट उनके हलफनामे और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करेगा. इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अदालत उनकी माफी स्वीकार करती है या मामले में आगे कोई कार्रवाई की जाती है.

अल्बानिया में हिंसक प्रदर्शनों का वीडियो साझा कर क्या लिखा था?

दरअसल, संजय राउत ने सोशल मीडिया पर अल्बानिया में हुए हिंसक प्रदर्शनों का एक वीडियो साझा किया था. इसके साथ उन्होंने दावा किया था कि वहां की जनता ने भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया और सरकारी इमारतों पर हमले किए. राउत ने अपनी पोस्ट में भारत समेत दुनिया के सभी देशों को इन घटनाओं से सबक लेने की बात भी कही थी. उनकी इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.

भाजपा ने लगाया हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप

संजय राउत की पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. भाजपा ने उन पर देश में अराजकता फैलाने, हिंसा को बढ़ावा देने और अदालत को धमकाने का आरोप लगाया. इस मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए राउत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई थी.

अवमानना नोटिस के बाद राउत ने मांगी माफी

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को अवमानना का नोटिस जारी किया था. इसके बाद राउत ने हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी. उन्होंने अपनी टिप्पणियों पर पछतावा जताते हुए न्यायपालिका के प्रति सम्मान व्यक्त किया और भविष्य में बयान देते समय सावधानी बरतने का भरोसा दिया.

17 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

अदालत की अवमानना का मामला न्यायपालिका की गरिमा और उसके अधिकार से जुड़ा होता है. ऐसे मामलों में अदालत यह देखती है कि संबंधित बयान या कार्रवाई से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ा है. अब सुप्रीम कोर्ट संजय राउत के माफीनामे और मामले से जुड़े तथ्यों की समीक्षा करेगा. 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि अदालत उनकी माफी स्वीकार करती है या मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रखती है.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 29 Oct 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
CJI Court News Breaking News Abp News SUPREME COURT SANJAY RAUT
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