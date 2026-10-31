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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल BJP के दो गुट हिंसक झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पश्चिम बंगाल BJP के दो गुट हिंसक झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पश्चिम बंगाल के टिटागढ़ में BJP के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में करण सेठ गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Oct 2026 08:40 PM (IST)
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पुलिस ने शनिवार (31 अक्तूबर 2026) को बताया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में शुक्रवार देर रात भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो गुटों के बीच हुई झड़प में पार्टी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. टिटागढ़ इलाके में हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने आपस में भिड़ रहे BJP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया. 

BJP कार्यकर्ताओं के एक गुट का आरोप है कि बैरकपुर के विधायक कौस्तुव बागची की ओर से राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह के बारे में की गई टिप्पणी के कारण यह टकराव हुआ. शुक्रवार शाम को टिटागढ़ BJP मंडल की तरफ से एक 'विजया सम्मिलनी' कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो देर रात तक चला. जैसे ही कार्यकर्ता और समर्थक कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने लगे, एक दूसरे गुट ने उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. 

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मेडिकल हॉल के बाहर तनाव फैल गया

इस झड़प के कारण टिटागढ़ पुलिस स्टेशन के पास स्थित ममता मेडिकल हॉल के बाहर तनाव फैल गया. हिंसा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करने और शांति बहाल करने के लिए लाठीचार्ज किया. सुनंद हरि नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जिस पर हमले का नेतृत्व करने का आरोप है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस हमले में BJP बैरकपुर मंडल नंबर 3 के IT प्रभारी करण सेठ गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पहले गंभीर हालत में बैरकपुर के BN बोस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें कमारहाटी के सागर दत्ता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया. 

BJP मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह ने आरोप लगाया

BJP मंडल अध्यक्ष संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि यह हमला परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह के विजया सम्मिलनी कार्यक्रम से जाने के बाद हुआ. सिंह ने कहा, "मंत्री अर्जुन सिंह आज विजया सम्मिलनी कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उनके जाने के बाद, हममें से कुछ लोग किसी काम से बाहर निकले, जब बाकी लोग भी बाहर निकल रहे थे, तब सुनंद हरि के नेतृत्व में कुछ उपद्रवियों ने हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया.

करण सेठ को बेरहमी से पीटा गया और उनकी हालत गंभीर है." उन्होंने यह भी दावा किया कि इस BJP पदाधिकारी को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है और उनके घर में तोड़फोड़ भी की गई थी. सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि सुनंद हरि ने हाल ही में बैरकपुर के विधायक कौस्तुव बागची के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लिया था.

बीजेपी के जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष ने क्या कहा?

हालांकि, बीजेपी के जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष विशाल जायसवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस घटना से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने इसे एक स्थानीय विवाद बताया और इस दावे को भी गलत बताया कि घायल व्यक्ति बीजेपी के आईटी सेल से जुड़ा था. उन्होंने यह भी कहा कि दावा करने वाले व्यक्ति को शायद पूरी जानकारी नहीं है, और जोड़ा कि वह व्यक्ति पार्टी में नया आया था.

टीटागढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एक जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि मारपीट की घटना हुई है और कहा कि पुलिस उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनकी वजह से यह हिंसा हुई.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 31 Oct 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
West Bengal BJP
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