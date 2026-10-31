INDIA ब्लॉक के मॉक पार्लियामेंट में बरसीं महुआ मोइत्रा, CEC-RSS पर किया बड़ा हमला

तृणमूल कांग्रेस ममता गुट की सांसद महुआ मोइत्रा ने SIR और CEC के मुद्दे पर INDIA ब्लॉक आयोजित इम्पीच्मेन्ट पार्लियामेंट में मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर मतदान अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में हटाए गए मतदाताओं में 71 प्रतिशत मुसलमान हैं और 51 प्रतिशत महिलाएं हैं

'INDIA' गठबंधन द्वारा आयोजित इस प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि "मेरा विश्वास करें, यह कोई संयोग नहीं है कि 1949 में, RSS, जो BJP का बड़ा आका है, उसने अपनी पत्रिका 'द ऑर्गेनाइज़र' में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विफलता को स्वीकार करने के लिए जीवित रहेंगे. RSS का कभी यह मानना नहीं था कि गरीब अशिक्षित भारतीय और विशेषकर महिलाएं मतदान करने के अधिकार के योग्य हैं. गोलवलकर ने हिंदू कोड बिल का विरोध करने में संघ का नेतृत्व किया."

RSS पर महुआ का हमला

महुआ के अनुसार RSS ने दावा किया था कि "महिलाओं के अधिकारों से पुरुषों में भारी मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल होगी और इससे मानसिक बीमारी और परेशानी पैदा होगी. आज स्वतंत्रता के 79 साल बाद हम, यह देश और भारतीय पीड़ित हैं क्योंकि उनकी(RSS) वैचारिक संतान, ज्ञानेंद्र कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मत पेटी में समानता में विश्वास नहीं रखते हैं. जिन लोगों को हटा दिया गया उनमें से 71% ईश्वर और मुसलमानों में 51% महिलाएं हैं."

TMC सांसद ने कहा, "यह नग्न सत्य है, जिसे भारतीयों को स्वीकार करना ही होगा. आज हम जो देख रहे हैं वह विश्व इतिहास के एक अध्याय का दोहराव भी है. 15 सितंबर, 1935 को नाजी जर्मनी में पारित राइख नागरिकता कानूनों ने नागरिकों को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया. एक, राइख नागरिक जिनके पास वोट देने के अधिकार सहित सभी राजनीतिक अधिकार थे. दूसरा जिसमें बाकी सभी शामिल थे, यहूदी, रोमानी, जो राइख से संबंधित थे लेकिन उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे.

मोदी सरकार पर सवाल

महुआ बोलीं कि "गलतफहमी में न रहें, ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक कठपुतली है. मुख्य कठपुतली चलाने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं. अंजलि भारद्वाज ने RTI दायर कर पूछा, SIR को किसने अधिकृत किया? फाइलें कहाँ हैं, नोटिस कहाँ हैं? ECI ने अपने जवाब में कहा, 'हमने SIR पर कोई निर्णय नहीं लिया है और कोई जानकारी प्रदान नहीं की जानी है.' तो चुनाव आयोग ने निर्णय नहीं लिया, तो निर्णय किसने लिया? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें."

पश्चिम बंगाल की SIR प्रक्रिया पर उठाए प्रश्न

उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई SIR प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि "बंगाल की SIR दर्शाती है कि यह आपराधिक अभियान कैसे शुरू हुआ. जब SIR प्रक्रिया शुरू हुई, तो वहां 7.86 करोड़ मतदाता थे. गणना के बाद 58 लाख मतदाता हटा दिए गए. फिर मूक अदृश्य धांधली शुरू हो गई. चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने दो बंगाल जिलों में एलडीएस तार्किक विसंगतियों को चिन्हित किया."

मोइत्रा बोलीं कि "मुर्शिदाबाद और नादिया में 21 फरवरी की समय सीमा से दो घंटे पहले, मुर्शिदाबाद ERO ने 19 लाख मतदाताओं में से 18.3 लाख मतदाताओं को क्लियर कर दिया था. उन्हें क्लियर कर दिया था. केवल 13,000 अपीलें लंबित थीं. नादिया में, 5.81 लाख मामलों को क्लियर कर दिया गया था. केवल 57,000 लंबित थे. अचानक, मुर्शिदाबाद में बैकएंड से 11 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया. नादिया में निर्णय के लिए 3 लाख रखे गए. ECI सॉफ्टवेयर ने बिना किसी कारण के अवैध रूप से 5.4 लाख मतदाताओं को हटा दिया."

महुआ ने आगे कहा कि "एक मतदाता केवल डेटाबेस में एक नाम नहीं है, यह एक आवाज है और जब किसी की आवाज को गलत तरीके से दबा दिया जाता है, तो यह प्रशासनिक गलती नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए एक चोट है. संविधान CEC को स्वतंत्र इसलिए नहीं बनाता है कि वह जांच से परे हो सके. यह उसे स्वतंत्र बनाता है कि वह राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र रहे. यह स्वतंत्रता मतदाता के लिए एक ढाल है.

सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि "सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि अपने कर्तव्य से पीछे न हटें. जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 27 लाख मतदाता अगले चुनाव में मतदान कर सकते हैं, तो यह न्याय का उपहास है.वह चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता और उसे रद्द किया जाना चाहिए. जब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि तार्किक विसंगति इसकी वैधता सुनिश्चित होने से पहले का एक अंतरिम उपाय है. जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव होता है, तो यह न्याय का मजाक है."