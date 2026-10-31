ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वायुसेना की कमान तक, जानें नए एयर चीफ आशुतोष दीक्षित का पूरा सफर

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को भारतीय वायु सेना (IAF) के 29वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (CAS) के रूप में कार्यभार संभाला. उन्होंने एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का स्थान लिया है, जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी दिन सेवानिवृत्त हुए.

PIB की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर, 2026 को उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी. वायु सेना प्रमुख बनने से पहले, दीक्षित 'वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' के रूप में कार्यरत थे.

आशुतोष दीक्षित ने कब ज्वाइन की थी IAF?

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित का जन्म 9 दिसंबर, 1966 को हुआ था. उन्होंने 6 दिसंबर, 1986 को भारतीय वायु सेना में कमीशन लिया था. उन्हें 3500 घंटे जहाज उड़ाने का अनुभव है. वे नेशनल डिफेंस एकेडमी, बांग्लादेश के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं. लगभग चार दशकों के अपने सैन्य करियर के दौरान, दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और रणनीतिक पदों पर काम किया है.

Air Chief Marshal AP Singh handed over command of the #IndianAirForce today, after 42 years of distinguished service. On the occasion, he paid homage at the #NationalWarMemorial to the bravehearts who made the supreme sacrifice in service of the Nation. This was followed by a ceremonial Guard of Honour, presented as a parting salute by the Air Warriors of the #IAF. #IndianAirForce @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @CareerinIAF @air_veterans — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 31, 2026

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कमान सौंपी

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 42 वर्षों की शानदार सेवा के बाद आज भारतीय वायु सेना की कमान सौंप दी. इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. इसके बाद भारतीय वायु सेना के जवानों ने उन्हें विदाई सलामी के रूप में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया.

आशुतोष दीक्षित ने कौन से प्लेन उड़ाए?

आशुतोष दीक्षित ने अपने करियर में कई विमान उड़ाए हैं, जिनमें मिराज-2000, मिग (MiG) वेरिएंट्स, जगुआर,तेजस,किरण,हॉक और IL-78 शामिल है. वे एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं. उनके ऑपरेशनल अनुभव में ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर' शामिल हैं.

IAF प्रमुख बनने से पहले क्या किया?

IAF प्रमुख बनने से पहले, आशुतोष दीक्षित ने कई प्रमुख पदों पर काम किया है. उन्होंने वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ , एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेंट्रल एयर कमांड, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड , एयर डिफेंस कमांडर, सदर्न एयर कमांड के पद पर सेवाएं दी है.

आशुतोष दीक्षित को अपने काम के लिए कई तरह के सैन्य सम्मानों से नवाजा गया है. उन्हें साल 2006 में वायु सेना मेडल, 2011 में विशिष्ट सेवा मेडल , 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2026 में परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है.