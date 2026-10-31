ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑपरेशन सिंदूर से लेकर वायुसेना की कमान तक, जानें नए एयर चीफ आशुतोष दीक्षित का पूरा सफर

ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वायुसेना की कमान तक, जानें नए एयर चीफ आशुतोष दीक्षित का पूरा सफर

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को भारतीय वायु सेना के 29वें प्रमुख का पद संभाला है. जानें उनकी शिक्षा, सैन्य करियर, ऑपरेशनल अनुभव, पुरस्कार और नई जिम्मेदारियां.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 31 अक्टूबर 2026 को भारतीय वायु सेना (IAF) के 29वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (CAS) के रूप में कार्यभार संभाला. उन्होंने एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का स्थान लिया है, जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी दिन सेवानिवृत्त हुए.

PIB की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर, 2026 को उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी. वायु सेना प्रमुख बनने से पहले, दीक्षित 'वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' के रूप में कार्यरत थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
INDIA Bloc Jan Mahabhiyog Live: खरगे ने रखा ‘जन-महाभियोग’ का प्रस्ताव, बोले- खतरे में वोट का अधिकार, CEC से नहीं निजी बैर
Live: खरगे ने रखा ‘जन-महाभियोग’ का प्रस्ताव, बोले- खतरे में वोट का अधिकार, CEC से नहीं निजी बैर
इंडिया
CEC के खिलाफ जन-महाभियोग पर थरूर बोले- कोई विकल्प नहीं था, BJP ने दिया ये जवाब
CEC के खिलाफ जन-महाभियोग पर थरूर बोले- कोई विकल्प नहीं था, BJP ने दिया ये जवाब
इंडिया
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
इंडिया
दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए मिलेंगे रोजाना सिर्फ 2 घंटे, कर्नाटक सरकार का आदेश
दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए मिलेंगे रोजाना सिर्फ 2 घंटे, कर्नाटक सरकार का आदेश

आशुतोष दीक्षित ने कब ज्वाइन की थी IAF?

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित का जन्म 9 दिसंबर, 1966 को हुआ था. उन्होंने 6 दिसंबर, 1986 को भारतीय वायु सेना में कमीशन लिया था. उन्हें 3500 घंटे जहाज उड़ाने का अनुभव है. वे नेशनल डिफेंस एकेडमी, बांग्लादेश के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और भारत के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं. लगभग चार दशकों के अपने सैन्य करियर के दौरान, दीक्षित ने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और रणनीतिक पदों पर काम किया है.

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कमान सौंपी

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 42 वर्षों की शानदार सेवा के बाद आज भारतीय वायु सेना की कमान सौंप दी. इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. इसके बाद भारतीय वायु सेना के जवानों ने उन्हें विदाई सलामी के रूप में 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया.

आशुतोष दीक्षित ने कौन से प्लेन उड़ाए?

आशुतोष दीक्षित ने अपने करियर में कई विमान उड़ाए हैं, जिनमें मिराज-2000, मिग (MiG) वेरिएंट्स, जगुआर,तेजस,किरण,हॉक और IL-78 शामिल है. वे एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं. उनके ऑपरेशनल अनुभव में ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर' शामिल हैं.

IAF प्रमुख बनने से पहले क्या किया?

IAF प्रमुख बनने से पहले, आशुतोष दीक्षित ने कई प्रमुख पदों पर काम किया है. उन्होंने वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ , एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सेंट्रल एयर कमांड, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड , एयर डिफेंस कमांडर, सदर्न एयर कमांड के पद पर सेवाएं दी है.

आशुतोष दीक्षित को अपने काम के लिए कई तरह के सैन्य सम्मानों से नवाजा गया है. उन्हें साल 2006 में वायु सेना मेडल, 2011 में विशिष्ट सेवा मेडल , 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2026 में परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 31 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Ashutosh Dixit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
INDIA Bloc Jan Mahabhiyog Live: खरगे ने रखा ‘जन-महाभियोग’ का प्रस्ताव, बोले- खतरे में वोट का अधिकार, CEC से नहीं निजी बैर
Live: खरगे ने रखा ‘जन-महाभियोग’ का प्रस्ताव, बोले- खतरे में वोट का अधिकार, CEC से नहीं निजी बैर
इंडिया
CEC के खिलाफ जन-महाभियोग पर थरूर बोले- कोई विकल्प नहीं था, BJP ने दिया ये जवाब
CEC के खिलाफ जन-महाभियोग पर थरूर बोले- कोई विकल्प नहीं था, BJP ने दिया ये जवाब
इंडिया
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
इंडिया
दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए मिलेंगे रोजाना सिर्फ 2 घंटे, कर्नाटक सरकार का आदेश
दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए मिलेंगे रोजाना सिर्फ 2 घंटे, कर्नाटक सरकार का आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?
रामलीला मैदान रैली से पहले रिजिजू के कांग्रेस से 5 सवाल, CEC ज्ञानेश कुमार पर क्या कहा?
दिल्ली NCR
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
क्रिकेट
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
बॉलीवुड
'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख
'कांटे 2 का सपना जरूर पूरा होगा', संजय गुप्ता के निधन पर टूटे संजय दत्त, इन सेलेब्स ने भी जताया दुख
इंडिया
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
इंडिया
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
'कल मिलते हैं', राहुल गांधी ने शेयर किया रामलीला मैदान रैली का मैप, बताया प्लान
इंडिया
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
Home Tips
Mattress Sagging Solution: किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget