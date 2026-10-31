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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजेल से रिहा होते ही हिरासत में आजम खान, ED ने कसा शिकंजा

जेल से रिहा होते ही हिरासत में आजम खान, ED ने कसा शिकंजा

आजम खान को ईडी की टीम ने रामपुर जेल के बाहर अरेस्ट किया है. ईडी की टीम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची थी. जांच एजेंसी की करीबन तीन गाड़ियां रामपुर जेल के बाहर खड़ी हुई थीं. 

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 31 Oct 2026 07:25 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को ईडी की टीम ने रामपुर जेल के बाहर अरेस्ट किया है. ईडी की टीम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची थी. ईडी की करीबन तीन गाड़ियां रामपुर जेल के बाहर खड़ी हुई थीं.

वहीं, जब जेल से रिहा होकर निकले तो आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं क्या कहूं? कानून तो जैसे खत्म ही हो गया है. क्या मुसलमान होने की यही सजा है?

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उन्होंने कहा कि हमारी गलती बस इतनी थी, कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई. यही हमारा गुनाह है. हमने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए. क्या यही हमारा गुनाह है? 

 

अपडेट जारी है...

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 31 Oct 2026 07:15 PM (IST)
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