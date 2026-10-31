जेल से रिहा होते ही हिरासत में आजम खान, ED ने कसा शिकंजा

समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को ईडी की टीम ने रामपुर जेल के बाहर अरेस्ट किया है. ईडी की टीम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची थी. ईडी की करीबन तीन गाड़ियां रामपुर जेल के बाहर खड़ी हुई थीं.

वहीं, जब जेल से रिहा होकर निकले तो आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं क्या कहूं? कानून तो जैसे खत्म ही हो गया है. क्या मुसलमान होने की यही सजा है?

Rampur, Uttar Pradesh: After being released from Rampur jail, Samajwadi Party leader Azam Khan says, "What is there left to say? What can I say? The law has ceased to exist. This is the punishment for being a Muslim? Our mistake was that a university was built by a Muslim. That is our crime. We built schools for children. Is that our crime?" — IANS (@ians_india) October 31, 2026

उन्होंने कहा कि हमारी गलती बस इतनी थी, कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई. यही हमारा गुनाह है. हमने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए. क्या यही हमारा गुनाह है?

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