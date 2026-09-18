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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार

बंगाल में सियासी ड्रामा, नंदीग्राम कैंडिडेट के बाद कांग्रेस का एक और बड़ा नेता गिरफ्तार

नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले विपक्ष को खत्म करना चाहती है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 18 Sep 2026 08:27 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल राजनीति में शुक्रवार (18 सितंबर 2026) को बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है. नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के बाद अब पार्टी महासचिव सुभाषिस भट्टाचार्य को भी गिरफ्तार किया गया है. कांग्रेस ने लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा, 'हम नंदीग्राम से इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान और ऑब्जर्वर सुभाषिस भट्टाचार्य की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं.'

हत्या के पुराने मामले में मिलन प्रधान गिरफ्तार

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बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शुक्रवार को एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. यह गिरफ्तारी उस समय हुई, जब नंदीग्राम उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान ने अपना नामांकन वापस ले लिया. इसके ममता बनर्जी ने यहां कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया. पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान एक पुराने हत्या मामले में आरोपी हैं. 

उनके खिलाफ पहले से ही वारंट जारी था और उसी के संबंध में शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया. उपचुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले विपक्ष को खत्म करना चाहती है. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि मिलन प्रधान के खिलाफ अचानक मामला दर्ज किया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्होंने सवाल उठाया, 'इस तरह बीजेपी पश्चिम बंगाल में एकदलीय शासन स्थापित करने की कोशिश कर रही है. क्या इस राज्य के साथ-साथ देश में भी विपक्ष की राजनीति नहीं होगी?' हालांकि, बीजेपी के पूर्व मेदिनीपुर जिला नेतृत्व ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया. बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी से उसका कोई संबंध नहीं है.

बीजेपी का गंदा खेल: कांग्रेस 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने कहा कि नंदीग्राम भूमि आंदोलन से जुड़े 12 से अधिक मामलों में नामजद मिलन प्रधान को पूर्व मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर स्थित एक होटल से हिरासत में लिया गया. पार्टी ने कहा, 'यह बीजेपी का गंदा खेल है. मिलन 2007 में नंदीग्राम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. तब से उनके खिलाफ कम से कम 12 मामले दर्ज हैं. लेकिन आज, क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, पुलिस के जरिए उन्हें गिरफ्तार करा दिया गया.’

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 18 Sep 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
West Bengal Breaking News Abp News CONGRESS Subhasish Bhattacharya
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