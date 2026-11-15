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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बंगाल बंगालियों या बिहारियों का?', कल्याण बनर्जी का छठ पूजा पर विवादित बयान

'बंगाल बंगालियों या बिहारियों का?', कल्याण बनर्जी का छठ पूजा पर विवादित बयान

कल्याण बनर्जी ने बंगाली अस्मिता और पीढ़ी को खत्म होने का डर जताते हुए, मौजूदा बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है. साथ ही बिहारियों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Nov 2026 05:34 PM (IST)
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टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि भाजपा और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 'कट्टरपंथी' गैर बंगाली भाषी लोगों की वजह से पश्चिम बंगाल में बंगालियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है. 

कल्याण बनर्जी ने यह बातें तब कहीं, जब हवाड़ा रेलवे स्टेशन को छठ पूजा के मौके पर सजाया गया. इस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दुर्गा पूजा पर हावड़ा रेलवे स्टेशन को इसी तरह क्यों नहीं सजाया जाता है. साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी की है. उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि बंगाल बंगालियों के लिए है कि उग्र बिहारियों के लिए. 

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क्या पश्चिम बंगाल में बंगाली हैं?: कल्याण बनर्जी

कल्याण ने कहा, 'क्या पश्चिम बंगाल में बंगाली हैं? क्या बंगाल बंगालियों के लिए या उग्र बिहारियों के लिए है?' उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म के नाम पर बंगालियों को हशिये पर धकेला जा रहा है. उनकी जगह दूसरे समुदायों को बढ़ावा दिया जा रहा है.' 

उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या बंगाली यात्री हावड़ा स्टेशन पर आते हैं. उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है. पश्चिम बंगाल में बंगाली अब दूसरे दर्ज के नागरिक बन गए हैं. आने वाले दिनों में उनकी स्थितित और खराब हो सकती है. 

लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला आया सामने

इससे पहले बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की. इसमें उन्होंने बताया कि सॉल्ट लेक के पास एक एग्जामिनेशन सेंटर पर बंगाली लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. वहां एक बंगाली व्यक्ति से उसकी पहचान और मूल स्थान को लेकर सवाल पूछे गए और अपशब्द बोले गए.

उन्होंने दावा किया कि राज्य में गैर बंगालियों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अचानक हर जगह बिहारियों का कब्जा हो गया है. हर जगह गैर बंगालियों का कब्जा हो गया है. यहां तक की कलकत्ता हाईकोर्ट में भी वकीलों के तौर पर गैर बंगालियों का कब्जा हो रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आने वाले वक्त में यही स्थिति बनी रही, तो पूरी बंगाल की पीढ़ी खत्म हो जाएगी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 15 Nov 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Chhath Puja WEST BENGAL KALYAN BANERJEE Howrah Railway Station
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