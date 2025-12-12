Kolkata News: कोलकाता और आसपास के इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. तेज रफ्तार, लापरवाही और रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही ने हालात और चिंताजनक बना दिए हैं. पिछले कुछ दिनों में कई दर्दनाक हादसे हुए, जिनमें पुलिस अधिकारी, छात्र और आम नागरिकों की जान चली गई.

ड्यूटी से लौटते समय ट्रक की टक्कर

गुरुवार रात बसंती हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ. भांगड़ डिवीजन के डीसी ऑफिस में तैनात कोलकाता पुलिस के एएसआई शाहबुद्दीन विश्वास ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे. बैरामपुर इलाके में उनकी बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि एएसआई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन चालक फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

हादसों की श्रृंखला यहीं नहीं रुकी. दो दिन पहले ईएम बाईपास पर सुबह एक बाइक सवार की मौत हुई. मृतक का नाम अलोकश हलदर (25) था. पुलिस के अनुसार युवक तेज गति से बाइक चला रहा था और हेलमेट भी नहीं पहना था. ढलाई ब्रिज से रूबी की ओर जाते समय बाइक नियंत्रण खोकर खड़ी कार से टकरा गई. अस्पताल ले जाने पर doctors ने उसे मृत घोषित कर दिया.

स्कूल के छात्र को लॉरी ने कुचला

मानिकतला के बंगाल केमिकल मोड़ के पास एक और भयावह हादसा हुआ. 12 साल का छात्र पिता की बाइक पर बैठकर स्कूल जा रहा था. पीछे से आ रही लॉरी ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बच्चा सड़क पर गिर गया और लॉरी ने उसे कुचल दिया. बच्चे को गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ड्राइवर को फुलबागन थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है.

कुछ दिन पहले सॉल्ट लेक में भी दुर्घटना हुई. गुरुवार रात करीब 10 बजे न्यूटाउन से लौटते समय एक बाइक ब्रिज के पास नियंत्रण खोकर टकरा गई. 30 साल की नेहाल वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई. बाइक पर सवार दूसरा युवक अभी भी गंभीर हालत में भर्ती है.

सोनारपुर में कार की टक्कर से दो किशोरों की मौत

दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. देवकुमार सरकार और सागर सरकार नाम के दो किशोर रात करीब 10:30 बजे बैडमिंटन खेलने के लिए घर से निकले थे. घासियारा के पास तेज रफ्तार कार पहले लाइट पोस्ट से टकराई, फिर एक दुकान में जा घुसी. उस समय दोनों किशोर दुकान के पास खड़े थे. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. पुलिस के मुताबिक वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था. लगातार हो रही इन दुर्घटनाओं ने कोलकाता और आसपास के जिलों में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.