पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले को लेकर तीनों आरोपियों को दुर्गापुर कोर्ट में रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

दरअसल ओडिशा राज्य महिला आयोग (OSCW) की अध्यक्ष शोभना मोहंती ने राज्य की एक मेडिकल छात्रा के साथ दुर्गापुर में सामूहिक बलात्कार मामले में शामिल सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की रविवार को मांग की थी, जिसे दुर्गापुर कोर्ट से मंजूरी दे दी गई है.

पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में 3 युवकों को किया गिरफ्तार

ओडिशा के बालासोर जिले की रहने वाली युवती पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. शुक्रवार शाम को कुछ लोगों ने कॉलेज परिसर के बाहर उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

मोहंती ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह न केवल ओडिशा के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है. उन्होंने कहा, ‘घटना के प्रकाश में आने के तुरंत बाद, ओडिशा सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने पीड़िता के परिवार से बात की है.’

OSCW ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

मोहंती ने कहा कि वह मामले पर कड़ी नजर रख रही हैं और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं. उन्होंने बताया कि बालासोर जिले से एक टीम पीड़िता को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए घटनास्थल पर गई है. OSCW प्रमुख मोहंती ने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ‘राज्य (पश्चिम बंगाल) में कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है. घटना के 36 घंटे बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने सुना है कि आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. मैं बाकी दो आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और इस जघन्य कृत्य में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करती हूं.’ मोहंती ने कहा कि वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर जाकर पीड़िता से मिलने और उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी लेने की योजना बना रही हैं.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया CM बनर्जी से अनुरोध

इस बीच, घटना को ‘घृणित और दर्दनाक’ करार देते हुए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक पोस्ट में कहा, ‘पता चला है कि पीड़िता को चिकित्सा सुविधा मिल रही है. उसके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. महिलाओं के खिलाफ ऐसी शर्मनाक घटनाओं और अपराधों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है.’ उन्होंने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से इस जघन्य अपराध के दोषियों की निष्पक्ष जांच, त्वरित कार्रवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

इसी तरह, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने भी घटना की निंदा की और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. दास ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैं पश्चिम बंगाल में एक उड़िया युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की कड़ी निंदा करता हूं. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. मैंने अपनी महिला शाखा से भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.’

घटना को लेकर CM ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ ‘सामूहिक बलात्कार’ की घटना पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘यह एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है. हमारा ऐसे अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करने का रुख है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अन्य की तलाश कर रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.'

