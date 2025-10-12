पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ ‘सामूहिक बलात्कार’ की घटना को रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को स्तब्धकारी करार दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित उत्तर बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लेने के लिए रवाना होने से पहले ममता ने कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार का ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करने का रुख है.

मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म

मुख्यमंत्री ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ ‘सामूहिक बलात्कार’ की घटना पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘यह एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है. हमारा ऐसे अपराधों को कतई बर्दाश्त नहीं करने का रुख है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अन्य की तलाश कर रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.'

पुलिस ने शनिवार को बताया था कि दुर्गापुर में कुछ लोगों ने ओडिशा के बालासोर जिले के जलेश्वर की रहने वाली मेडिकल छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात एक निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर उस वक्त हुई, जब द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने के लिए गई थी.

घटना के लिए संस्थान भी पूरी तरह जिम्मेदार

ममता ने कहा कि पीड़िता जिस संस्थान की छात्रा है, वह संस्थान भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है. उन्होंने कहा, 'निजी कॉलेजों को अपने परिसरों के भीतर और आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.' वहीं पुलिस ने बताया कि मेडिकल छात्रा का बयान दर्ज कर लिया गया है और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

