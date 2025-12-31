West Bengal News: कोलकाता में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है. शहर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 2.8 डिग्री कम है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले पांच सालों में यह दिसंबर का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है. ठंडी हवाओं के चलते सुबह और रात के समय लोगों को खासा सर्दी का अहसास हो रहा है.

अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी कम

सिर्फ न्यूनतम ही नहीं, बल्कि कोलकाता का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है. बीते दिन अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 5.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा. ठंडी हवाओं और शुष्क मौसम के कारण दिन में भी ठंड बनी हुई है, जिससे लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं.

कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कुल 10 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तर से दक्षिण तक ठंड का असर

पश्चिम बंगाल के उत्तर से लेकर दक्षिण तक ठंड का असर साफ देखा जा रहा है. खासकर ग्रामीण इलाकों में ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ठंड का प्रकोप राज्य भर में बना रहेगा.

साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ठंड ने पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच लोग ठंड का भी आनंद लेते नजर आ रहे हैं. देश के कई हिस्सों में भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है.