हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal: 82 साल के आदिवासी बुजुर्ग को मिला SIR का नोटिस, ट्रेन के आगे कूदकर किया सुसाइड

West Bengal: 82 साल के आदिवासी बुजुर्ग को मिला SIR का नोटिस, ट्रेन के आगे कूदकर किया सुसाइड

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. SIR का नोटिस मिलने से तनाव में थे.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से दिल दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है. यहां पारा थाना क्षेत्र के गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे एक बूढ़े आदिवासी आदमी की लाश मिली है. पुलिस के मुताबिक, उन्होंने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. बूढ़े आदमी की लाश SIR हियरिंग की सुबह मिली थी. इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. बुजुर्ग की उम्र 82 साल थी.

मृतक के परिवार ने आरोप लगाया

बता दें कि बुजुर्ग व्यक्ति का ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं था, जिसके चलते उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया गया था. इस बात को लेकर बूढ़ा आदमी डरा हुआ था, हियरिंग का नोटिस मिलने के बाद उसने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. 82 साल के आदिवासी आदमी दुर्जन माझी की मौत पर तृणमूल कांग्रेस और मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है. परिवार का आरोप है कि SIR सुनवाई के डर के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली. यह घटना ऐसे समय में हुई, जब राज्य में SIR को लेकर पहले से ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है.

इस बात को लेकर तनाव में थे बुजुर्ग

परिवार का कहना है कि बुजुर्ग का नाम अनमैप्ड श्रैणी में आने के बाद उन्हें SIR सुनवाई के लिए नोटिस मिला था. साथ ही परिवार वालों ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद से ही वह लगातार तनाव में नजर आ रहे थे और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उन्हें बांग्लादेश न भेज दिया जाए. परिवार का दावा है कि इसी डर के चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

Published at : 30 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Tags :
Purulia News SUICIDE WEST BENGAL NEWS
