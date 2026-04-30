पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 अप्रैल 2026) को दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है. इसके साथ ही एग्जिट पोल के भी नतीजे सामने आ चुके हैं. हालांकि, इस बीच पोल डायरी के एक सर्वे में कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है. पोल डायरी के ताजा सर्वे के मुताबिक बंगाल में कांग्रेस 3 से 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है. इसके अलावा ममता बनर्जी की TMC 127, बीजेपी 171, लेफ्ट फ्रंट 3 और अन्य 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है.

पोल डायरी के सर्वे में कांग्रेस को 5 गुना सीटों का फायदा होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1 भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, जबकि TMC ने 213 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी. बीजेपी 71 सीटों पर सिमट कर रह गई थी. हालांकि, इस बार बीजेपी के आंकड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं.

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पश्चिम बंगाल में दो चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान

निर्वाचन आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में दो चरण में हुए विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड 92.47 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक है. शाम 7.45 बजे तक, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत 91.66 रहा. 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनावों में मतदान प्रतिशत 93.19 रहा था. आयोग ने कहा, ‘‘दोनों चरणों में कुल मतदान प्रतिशत 92.47 प्रतिशत रहा है.’’ पश्चिम बंगाल में 6.81 करोड़ मतदाता हैं. इससे पहले, राज्य में सबसे अधिक मतदान 2011 के विधानसभा चुनावों में 84.72 प्रतिशत दर्ज किया गया था. इस चरण में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक रही. निर्वाचन आयोग के अनुसार, कुल महिला मतदाताओं में से 92.28 प्रतिशत ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 91.07 रहा.

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