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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, तो भड़की महुआ मोइत्रा; जानें अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या बोले बागी विधायक

मदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, तो भड़की महुआ मोइत्रा; जानें अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या बोले बागी विधायक

Mamata Banerjee : महुआ मोइत्रा ने कहा कि मदन मित्रा के परिवार को ED ने बुलाया था, तो वे गए. अब समझना चाहिए कि जो आदमी परसों तक ऋतब्रत गैंग को गाली दे रहा था, वो आज अचानक ऋतब्रत के बगल में बैठ रहा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Jul 2026 09:43 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी को बुधवार (15 जुलाई, 2026) को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से उनकी पार्टी में फूट पड़ रही है. इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर ऋतब्रत बनर्जी के बागी टीएमसी गुट में शामिल हो गए हैं. वहीं, ममता बनर्जी की सहयोगी और लोकसभा में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मदन मित्रा के ऋतब्रत बनर्जी के साथ जाने को लेकर कड़ी टिप्पणी की है.

मदन मित्रा को लेकर क्या बोलीं महुआ मोइत्रा?

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार (15 जुलाई, 2026) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ‘मदन मित्रा का ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट के साथ जाना कोई हैरानी की बात नहीं है. कल मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को मदन मित्रा की पत्नी, बहुओं और बेटों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तलब किया था, तो वे ईडी की बुलावे पर गए हैं. तो अब हमें यह समझना चाहिए कि जो आदमी परसों तक ऋतब्रत गैंग को गाली दे रहा था, वो आज अचानक वहां जाकर ऋतब्रत के बगल में बैठ रहा है.’ 

उन्होंने कहा, ‘यह ईडी के खास बुलावे पर किया गया है, इसलिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. हम उनके अच्छे भाग्य और अच्छी सेहत की कामना करते हैं. ऋतब्रत गैंग के साथ काम करने में उनका अच्छा समय बीते.’

ममता बनर्जी का साथ छोड़ने पर बोले मदन मित्रा

वहीं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) बागी विधायकों में शामिल हो चुके मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि अब तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व संगठन को मजबूत करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रमोट करने पर फोकस करते हुए काम कर रहा है. 

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मैंने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस (TMC) से इसलिए इस्तीफा दिया, क्योंकि अब मैं वहां पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पा रहा था. मैंने उन सभी समितियों के पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसका मैं सदस्य रहा.’

अभिषेक बनर्जी पर मदन मित्रा का बड़ा आरोप

मदन मित्रा ने कहा, ‘ममता बनर्जी के लंबे वक्त से सहयोगी रहने वाले लोग मेरे हिसाब से इसलिए उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अब पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत करने के बजाए सिर्फ अभिषेक बनर्जी के प्रमोशन पर फोकस कर रही है. टीएमसी सिर्फ एक व्यक्ति की तो पार्टी है नहीं, ऐसे में मैंने कई मौकों पर ममता बनर्जी के सामने इन मुद्दों को उठाया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी ये चाहते हैं कि कोई भी फैसला सिर्फ उनके शर्तों और नियमों के मुताबिक बने. इसके अलावा वो किसी और को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इसका नतीजा यह है कि पार्टी कमजोर हो रही है.’ 

यह भी पढ़ेंः पत्नी को ED समन के एक दिन बाद करीबी मदन मित्रा ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, जानें BJP ने क्या कहा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 15 Jul 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
TMC Mahua Moitra Madan Mitra MAMATA BANERJEE
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