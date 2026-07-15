पीएम मोदी की शाह, नितिन नबीन और बीएल संतोष के साथ हाई लेवल मीटिंग, BJP की नई टीम पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेतृत्व की उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो गई है. सूत्रों इस बैठक में पार्टी के आगामी संगठन ढांचे और बड़े बदलावों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे. इस बैठक का उद्देश्य बीजेपी के संगठन की नई टीम की रूपरेखा तैयार करना था.

अगले साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी नई टीम का खाका खींच रही है. बीजेपी की नई टीम में अनुभवी चेहरों के साथ-साथ युवा नेताओं को तरजीह दिए जाने की संभावना है. वहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधत्व और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करना भी पार्टी की प्राथमिकता है.

अगले साल जिन-जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें से उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम है. पार्टी राज्य से लेकर नेशनल लेवल तक इसी को ध्यान में रखते हुए को फैसला लेती है. चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशभर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास और जनसभाओं के जरिए सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के अभियान में लगे हैं.

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां काफी पहले शुरू कर दी हैं. सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर लगातार सक्रियता दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री के प्रदेशव्यापी दौरे, संगठन की बैठकों और नए पदाधिकारियों की नियुक्तियों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. हाल में घोषित प्रदेश टीम में विभिन्न सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भी दिखाई दे रहा है.

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