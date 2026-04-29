पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद एग्जिट पोल जारी हो गए. यहां सिर्फ दो पोल्स में ममता की सरकार दोबारा बनती दिख रही है. बाकी अन्य पोल्स में राज्य की राजनीति में एक संभावित बड़े बदलाव की आहट दे रहे हैं. पीपुल्स पल्स और जनमत पोल्स में TMC ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है. बाकी सब पोल्स में TMC पीछे है. लेकिन 2021 के पोल्स को याद करें तो बीजेपी सरकार बना रही थी, लेकिन TMC ने बाजी मार ली.

क्या TMC को 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं?

जनमत पोल्स और पीपुल्स पल्स एक को छोड़कर कोई भी प्रमुख एग्जिट पोल TMC को 200 के पार नहीं दिखाता. जनमत पोल्स ने TMC को 195 से 205 के बीच सीटें दी हैं और वोट शेयर 49.50% है. वहीं, बीजेपी को 80-90 सीटें और 40.50% वोट शेयर दिया है. यानी जनमत पोल्स में TMC की बड़ी जीत है.

पीपुल्स पल्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC की सरकार बनती दिख रही है. TMC को 177-187 सीटें मिली हैं, जो 200 के जादुई आंकड़े के बेहद करीब हैं. बीजेपी को 95-110 सीटें मिलने का अनुमान है. इन दो एग्जिट पोल्स के आंकड़े बताते हैं कि ममता बनर्जी फिर से बंगाल की सीएम बनने वाली हैं और बीजेपी को फिर से शिकस्त मिल सकती है.

लेकिन अब जरा बाकी एग्जिट पोल्स पर नजर डालते हैं, तो तस्वीर एकदम पलट जाती है. यहीं से पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है. बाजार में जितने भी बड़े और जाने-माने सर्वेक्षण हुए हैं, उनमें से लगभग सभी ने बीजेपी को स्पष्ट बढ़त पर दिखाया है.

इन दो सर्वे के अलावा बाकी सर्वों में TMC को कहां दिखाया?

मैट्रिज सर्वे के अनुसार, बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि TMC 125 से 140 सीटों पर ही अटकती दिख रही है. बीजेपी को मिल रही ये सीटें बहुमत के जादुई आंकड़े के आस-पास या उससे ऊपर हैं.

चाणक्य स्ट्रेटेजीज के सर्वे ने भी बंगाल में बड़े उलटफेर का संकेत दिया है. उनके अनुमान में बीजेपी 150 से 160 सीटों के साथ बहुमत हासिल करती दिख रही है और TMC को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है.

पोल डायरी ने तो बीजेपी को और भी बड़ी जीत दिलाते हुए 142 से 171 सीटें दी हैं, जबकि TMC इस सर्वे में 99 से 127 सीटों तक सिमट गई है.

एक अन्य बड़ी एजेंसी पी-मार्क ने भी यही रुझान दिखाया है, जिसमें बीजेपी को 150 से 175 सीटें और TMC को 118 से 138 सीटें मिलती नजर आ रही हैं .

पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, 'एग्जिट पोल निराधार हैं. इनका जमीनी हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. हम 235 से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा 50 से अधिक सीटें भी नहीं जीत पाएगी.'

तो क्या बीजेपी पिछड़ जाएगी?

इस भारी अंतर को देखते हुए यह कहना बहुत मुश्किल है. अगर बाकी सर्वेक्षणों के औसत पर जाएं तो बीजेपी पीछे नहीं, बल्कि आगे दिख रही है. लेकिन यह याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सब सिर्फ अनुमान हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कई एग्जिट पोल ने बीजेपी को सरकार बनाते या कांटे की टक्कर में दिखाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी की TMC ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की थी. यह चुनावी इतिहास का एक बड़ा सबक है कि एग्जिट पोल धोखा भी दे सकते हैं.

आखिरी और पक्का फैसला तो 4 मई 2026 को आने वाले असली चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा. फिलहाल, एग्जिट पोल की दुनिया में घमासान मचा हुआ है और दोनों ही खेमों के समर्थकों के लिए उम्मीद और आशंका दोनों बरकरार है.