पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने नेताओं को अलग-अलग जगहों पर भेज रही हैं. उन्होंने हुमायूं कबीर को लेकर भी कड़ा बयान दिया और कहा कि वह कोई बड़ा नेता नहीं हैं, फिर भी उन्हें हजारों करोड़ रुपये देने की बात की जा रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी की हार तय है.

इसके अलावा दिनेश शर्मा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के बीच कोई असली रिश्ता नहीं है, बल्कि ये सब अपने फायदे के लिए साथ आते हैं. उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अलग-अलग नजर आते हैं, लेकिन असल में एक ही सोच के साथ काम करते हैं. चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के बयानों से राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है.

TMC नेताओं ने की जांच की मांग

हुमायूं कबीर कथित वीडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से संबंध होने और विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के प्रयासों का कथित तौर पर दावा करते नजर आ रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने संवाददाता सम्मेलन में कथित वीडियो साझा किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ कबीर की कथित निकटता के दावों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच की मांग की.

तृणमूल के नेता का बीजेपी पर आरोप

तृणमूल के वरिष्ठ नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि कबीर अल्पसंख्यक मतदाताओं को गुमराह करने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. कबीर से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और संवेदनाओं को हल्के में न लेने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वीडियो राज्य में चुनावी परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से रची गई एक ‘गहरी साजिश का पर्दाफाश’ करता है. हकीम ने आरोप लगाया कि वीडियो में कबीर को यह कहते हुए सुना गया कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाना मुस्लिम वोटों को जुटाने में अधिक प्रभावी होगा, भले ही अंततः यह फलीभूत न हो.

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