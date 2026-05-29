NFHS-6 रिपोर्ट: महिला स्वास्थ्य में केरल मॉडल चमका, बिहार अब भी चुनौतियों से घिरा

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) 2023-24 के ताजा आंकड़े देश में महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण की तस्वीर को साफ तौर पर सामने रखते हैं. रिपोर्ट बताती है कि भारत के कुछ राज्यों ने महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जबकि कई राज्य अब भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण और जागरूकता की कमी से जूझ रहे हैं. इस सूची में केरल एक बार फिर महिला स्वास्थ्य का सबसे मजबूत मॉडल बनकर उभरा है, जबकि बिहार कई अहम संकेतकों में निचले पायदान पर बना हुआ है.

𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐞𝐲 – 𝟔



🚺NFHS-6 Reflects India’s Accelerated Progress in Maternal and Child Health, Nutrition and Financial Protection



🤰Institutional Deliveries Reach 90.6%



✴️ANC Coverage… pic.twitter.com/CvkIHPXsuV — All India Radio News (@airnewsalerts) May 29, 2026

केरल ने मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लगभग हर मानक पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. राज्य में 88.6 प्रतिशत माताओं ने गर्भावस्था के दौरान कम से कम चार प्रसव पूर्व जांच (ANC) कराई हैं. यह आंकड़ा न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता के उच्च स्तर की ओर भी संकेत करता है. इसके अलावा राज्य में 99.7 प्रतिशत प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में हुए, जो देश में लगभग सार्वभौमिक संस्थागत प्रसव दर मानी जा सकती है.

शिक्षा के मोर्चे पर भी केरल सबसे आगे है. यहां 86.6 प्रतिशत महिलाओं ने 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा प्राप्त की है. बेहतर शिक्षा का असर स्वास्थ्य संकेतकों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है. पोषण की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और केवल 12 प्रतिशत महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम पाया गया. महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी भी मजबूत है. 91.7 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है जिसे वो खुद चलाती हैं, जबकि 96.5 प्रतिशत विवाहित महिलाएं घरेलू फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं.

केरल बाद कौन हैं टॉप 5 स्टेट्स

गोवा दूसरे स्थान पर है, जहां 88 प्रतिशत महिलाओं को चार या अधिक ANC सेवाएं मिलीं और 99.6 प्रतिशत प्रसव संस्थागत रहे. इंटरनेट उपयोग और आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में भी गोवा की महिलाएं आगे हैं। कर्नाटक ने 84.5 प्रतिशत ANC कवरेज और 98.7 प्रतिशत संस्थागत प्रसव के साथ मजबूत प्रदर्शन किया। राज्य में 94.7 प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं संचालित बैंक खाते हैं।

हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हैं। हिमाचल में 83.2 प्रतिशत महिलाओं ने चार ANC विजिट कराईं, जबकि गुजरात में 82.3 प्रतिशत माताओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने 95.1 प्रतिशत ANC कवरेज के साथ अधिकांश राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया।

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बिहार - सुधार लेकिन सबसे नीचे

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) 2023-24 के अनुसार बिहार महिला स्वास्थ्य के कई अहम संकेतकों में अब भी देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है. हालांकि पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में कुछ सुधार दर्ज किए गए हैं, लेकिन मातृ स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं. राज्य में केवल 37.6 प्रतिशत माताओं ने गर्भावस्था के दौरान चार या उससे अधिक प्रसव पूर्व जांच (ANC) कराई हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कम मानी जाती है. वहीं, गर्भावस्था के दौरान 100 दिनों से अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड (IFA) की गोलियां लेने वाली महिलाओं का प्रतिशत केवल 21.9 है.

पोषण के मोर्चे पर भी स्थिति चिंताजनक है. बिहार में 26.3 प्रतिशत महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम पाया गया, जो कुपोषण की गंभीर समस्या को दर्शाता है. शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के मामले में भी राज्य पिछड़ा हुआ है. केवल 33.1 प्रतिशत महिलाओं ने 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी की है. इसके अलावा 36.1 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने घरेलू हिंसा का अनुभव होने की बात कही, जो महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है.

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