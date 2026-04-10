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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026TMC के आरोपों पर हुमायूं कबीर का पलटवार, बताया AI वीडियो; BJP का भी आया रिएक्शन

TMC के आरोपों पर हुमायूं कबीर का पलटवार, बताया AI वीडियो; BJP का भी आया रिएक्शन

West Bengal Election 2026: हुमायूं कबीर ने वायरल वीडियो पर कहा, "अगर वह आरोपों को साबित कर दें तो मैं इसे मान लूंगा. नहीं तो तो मैं कुणाल, बॉबी हकीम, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस करूंगा."

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 10 Apr 2026 12:29 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच तृणमूल कांग्रेस ने आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गुप्त समझौता किया है. उन्होंने वायरल वीडियो को आधार बनाया है, जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. वायरल वीडियो में कबीर कहते सुनाई दे रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. इसके जवाब में हुमायूं ने इस वीडियो को AI जनरेटेड बताया. BJP ने भी इसे फर्जी वीडियो बताया.

TMC के सीनियर नेताओं अरूप विश्वास, कुणाल घोष और फिरहाद हकीम ने प्रेस कांफ्रेंस में वीडियो दिखाते हुए इस मामले की जांच ED से कराने की मांग की. ये वीडियो 19 मिनट का है, जो पिछले साल 19 दिसंबर का बताया जा रहा है. इसमें कबीर कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने की रणनीति बना रहे हैं.

BJP ने क्या कहा

बीजेपी के स्टेट स्पोकपर्सन देबजीत सरकार ने इसके जवाब में कहा, "यह सरासर झूठ है. एक फर्जी वीडियो. चाहे वह फर्जी हो या नहीं, यह हमें नहीं पता. जब तक किसी का चेहरा साफ नजर न आए, तब तक हम यकीनन कुछ कैसे कह सकते हैं? हुमायूं ही तृणमूल है, और तृणमूल ही हुमायूं है. हुमायूं को मोहरा बनाकर, तृणमूल झूठ का यह अभियान चला रही है. पश्चिम बंगाल के बंगाली लोग अब ऐसी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते. तृणमूल डेढ़ दशक से झूठ फैला रही है; हम पिछले पंद्रह सालों से यह सब देख रहे हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "अब ऐसी चीजें दिखाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला. यह दावा करके कि मुसलमानों के वोट बांटने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, वे तो बस मुस्लिम समुदाय का और ज़्यादा अपमान कर रहे हैं. हुमायूं और तृणमूल दोनों एक ही हैं. आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते. 2026 का चुनाव तृणमूल के अंत का गवाह बनेगा. BJP आ रही है. पश्चिम बंगाल में BJP की सरकार बनने जा रही है.”

हुमायूं कबीर ने बताया AI जनरेटेड वीडियो

हुमायूं कबीर ने वायरल वीडियो पर कहा, "यह पूरी तरह से AI का इस्तेमाल करके बनाया गया है. तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला करने में असमर्थ है. तृणमूल मुझसे डरती है. वे मेरी राजनीतिक पार्टी से डरते हैं, AJUP (आम जनता उन्नयन पार्टी) से डरते हैं. वे असदुद्दीन ओवैसी के साथ बने गठबंधन से डरते हैं. इसीलिए वे मेरे खिलाफ AI से बने वीडियो जारी कर रहे हैं. अगर उनमें सचमुच ताकत है, तो वे इसका सबूत दें कि मैंने BJP नेताओं से मुलाकात की है या किसके साथ साठगांठ की है. अगर वे इसे साबित कर देते हैं, तो मैं इसे मान लूंगा. अगर वे इसे साबित नहीं कर पाते हैं, तो मैं कुणाल घोष, बॉबी हकीम, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केस करूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सज़ा मिले. ये AI वीडियो खास तौर पर पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान करने और मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह करने के लिए बनाए गए हैं. मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी से दूर चला गया है. आज, मुस्लिम लोग हुमायूं कबीर के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं; नतीजतन, डर के मारे मेरे खिलाफ ये साजिशें रची जा रही हैं. पहले के स्टिंग ऑपरेशन्स में, बॉबी हकीम को साफ तौर पर पैसे लेते हुए देखा गया था, उसका क्या हुआ? अगर उनमें हिम्मत और ताकत है, तो वे सबूत दें. यह प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी की करतूत है. देखिए वे कैसे-कैसे खेल खेल रहे हैं! देखिए वे कितनी सारी साज़िशें रच रहे हैं!"

उन्होंने कहा,"वे चाहे कुछ भी कर लें, वे बच नहीं पाएंगे. वे सौ रुपये भी साबित करके दिखा दें. वे एक हज़ार रुपये भी साबित करके दिखा दें. अगर वे इसे साबित कर देते हैं, तो वे जो कुछ भी कहेंगे, मैं उसे मान लूंगा. आप AI से बने वीडियो बनाकर हुमायूं कबीर को बदनाम नहीं कर सकते. आप हुमायूं कबीर को मुस्लिम समुदाय से अलग नहीं कर सकते."

Published at : 10 Apr 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
TMC Humayun Kabir BJP MAMATA BANERJEE West Bengal Election 2026
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