हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी

दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी

Durgapur Rape Case: इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पीड़िता के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद यह संख्या 6 हो गई है. जांच में यह सामने आया है कि घटना के दौरान सभी पांचों मौजूद थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 09:56 PM (IST)
दुर्गापुर रेप केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में था. आरोपी की पहचान पीड़िता के पुरुष मित्र के रूप में हुई है और उसे सोमवार शाम को हिरासत में ले लिया गया.

पीड़िता के बयान के बाद हुई कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता के धारा 164 के बयान से पता चला है कि आरोपी के साथ बाहर जाने के बाद उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. उसे मंगलवार सुबह अदालत में पेश किया जाएगा.

इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पीड़िता के दोस्त की गिरफ्तारी के बाद यह संख्या 6 हो गई है. जांच में यह सामने आया है कि घटना के दौरान सभी पांचों मौजूद थे. पीड़िता के विस्तृत बयान ने पुलिस को घटनाक्रम को जोड़ने में अहम सुराग दिए.

पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी
आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि जांच तेजी से चल रही है. उन्होंने कहा, 'पीड़िता का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है. आरोपी दोस्त के कपड़े और शारीरिक बनावट से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई है. हमारी टीम ने आरोपी दोस्त को साथ लेकर घटनास्थल पर जाकर घटनाक्रम का रिकंस्ट्रक्शन भी किया है.'

गैंगरेप की धाराएं नहीं लगेंगी
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शुरुआती जांच में गैंगरेप की संभावना से इनकार किया गया है. उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान और शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित हुआ है कि दुष्कर्म एक ही व्यक्ति ने किया. फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है. पीड़िता के दोस्त की भूमिका संदिग्ध है और वह जांच के दायरे में बना हुआ है.

फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस ने एक आरोपी के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं. अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी. फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच आगे बढ़ रही है.

अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से एक निजी कॉलेज का पूर्व सुरक्षा गार्ड है, जबकि दूसरा इस समय दूसरे अस्पताल में कार्यरत है. एक आरोपी स्थानीय नगर निकाय में अस्थायी कर्मचारी है जबकि दूसरा बेरोजगार है. ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली द्वितीय वर्ष की छात्रा से शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर कुछ लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया. घटना के वक्त पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ डिनर करने गई थी. पुलिस ने मंगलवार को उसे ही गिरफ्तार किया है. ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा से 10 अक्टूबर को दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

Published at : 14 Oct 2025 09:56 PM (IST)
Durgapur WEST BENGAL RAPE CASE
