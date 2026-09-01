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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल रैंक हासिल करने वाली पहली अधिकारी बनीं शक्ति शर्मा

भारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल रैंक हासिल करने वाली पहली अधिकारी बनीं शक्ति शर्मा

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने तीन दशक पहले भारतीय वायु सेना (IAF) की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया था. इसके बाद उन्होंने वायु सेना में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Sep 2026 11:22 PM (IST)
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  • संस्थागत अभियानों और सैनिक स्कूल का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया।

केंद्र सरकार ने मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को भारतीय वायु सेना (IAF) की एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की. सरकार ने कहा कि भारतीय वायु सेना के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा भारतीय रक्षा बलों में एयर वाइस मार्शल (या समकक्ष) रैंक हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी (नॉन-मेडिकल) बन गई हैं. उन्होंने एयर हेडक्वार्टर में मंगलवार (1 सितंबर) को असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) का पदभार संभाला.

तीन दशक से ज्यादा समय से वायु सेना में शामिल हैं शक्ति शर्मा

सरकार ने बताया कि एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा 18 जून, 1994 को यानी तीन दशक पहले भारतीय वायु सेना (IAF) की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया था, जो अपने नए पद पर व्यापक अनुभव लेकर पहुंची हैं. अपने तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने ट्रेनिंग संस्थानों, फील्ड स्टेशनों, कमांड हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर में कई अलग-अलग पदों पर अपने सेवाएं दी हैं.

भारतीय वायु सेना में शक्ति शर्मा के नाम कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण संस्थागत अभियानों का भी नेतृत्व किया है. इनमें आईआईटी कानपुर और पुणे यूनिवर्सिटी में IAF चेयर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी शामिल है. इसका उद्देश्य एकेडमिक क्षेत्र और रणनीतिक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था. इसके अलावा, उन्होंने तीनों सेनाओं में से पहली महिला अधिकारी बनकर सैनिक स्कूल की कमान संभालने का गौरव भी हासिल किया है. उन्होंने पंजाब के कपूरथला में स्थित सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पर अपनी सेवाएं दीं हैं.

आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा

यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय रक्षा बलों में महिला अधिकारियों की यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत है. तीन दशक से ज्यादा की विशिष्ट सेवा के साथ एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा भविष्य की पीढ़ियों को ‘टच द स्काई विद ग्लोरी’ यानी ‘गौरव के साथ आकाश को छूने’ के लिए प्रेरित करती रहेंगी. 

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 01 Sep 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force MODI GOVERNMENT
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