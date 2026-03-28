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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (28 मार्च, 2026) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने ममता सरकार के 15 सालों के कार्यकाल के खिलाफ आरोपपत्र भी जारी किया. इसके कुछ ही घंटों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी इसी तरह के दस्तावेज जारी करते हुए भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने आरोपपत्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण करने और महिलाओं की सुरक्षा के साथ कई मुद्दों पर अपने कदमों के लिए जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है. टीएमसी नेताओं ने मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा, भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा और अवैध अप्रवासन से निपटने के लिए केंद्र के तरीके को लेकर BJP के नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किए.

TMC नेताओं ने अमित शाह पर साधा निशाना

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों के बाद टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु, सांसद महुआ मोइत्रा और सांसद कीर्ति आजाद ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर महिलाओं की सुरक्षा पर टीएमसी सरकार की आलोचना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया.

TMC की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, ‘अमित शाह महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं. भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है? शाह को सबसे पहले मणिपुर में हो रही हिंसा का जवाब देना चाहिए, जहां पिछले तीन सालों से लगातार खूनखराबा हो रहा है.’

देश के अधिकतर सीमावर्ती राज्यों में BJP का शासनः ब्रत्य बसु

पीटीआई के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, ‘BJP केंद्र में सत्ता में है. यह 15 राज्यों और देश के ज्यादातर सीमावर्ती राज्यों में शासन करती है, जहां से घुसपैठ हो रही है. अमित शाह तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो आखिर वह किस बात का इंतजार कर रहे हैं?’ उन्होंने केंद्र सरकार के घुसपैठ के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें देश के बाहर करने में क्यों विफल रहा. BJP के कंट्रोल वाला चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में पाए गए विदेशी नागरिकों के नाम जारी करने में क्यों विफल रहा है?

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