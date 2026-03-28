75 साल की बुजुर्ग ने सहेली को मारकर लूटा 85 तोला सोना, 50 कैमरों की फुटेज ने खोला राज

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के पोल्लाची इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. घटना के एक महीने से ज्यादा समय बाद पुलिस ने 75 साल की पड़ोसी महिला को हत्या और लूट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी एन. सरोजा पर अपनी पड़ोसी और परिचित 77 साल की विशालाक्षी की हत्या कर उसके सोने के आभूषण लूटने का आरोप है. विशालाक्षी, जो तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारी राजगोपाल की पत्नी थीं, अपने पति के निधन के बाद पोल्लाची के अन्बु नगर स्थित घर में अकेली रहती थीं.

घर में मिली लाश, सोना हुआ गायब

घटना 20 फरवरी की बताई जा रही है. 21 फरवरी को जब उनके बेटे नामचिवयम ने कई बार फोन किया और जवाब नहीं मिला तो वह घर पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद था. खिड़की से झांकने पर उन्होंने मां को मृत पाया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. जांच में पता चला कि घर से करीब 85 संवरन सोना गायब है, जिसके बाद मामला हत्या और लूट का दर्ज किया गया.

पूछताछ के दौरान महिला ने अपराध कबूला

शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल से सिगरेट के टुकड़े, खाली शराब की बोतलें और स्नैक्स के रैपर मिले, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपराध किसी नशेड़ी ने किया है. हालांकि, बाद में यह सब भ्रामक सबूत निकले. पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी सरोजा की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. तलाशी के दौरान उसके पास से वही सामान बरामद हुआ जो घटनास्थल पर मिला था.

पूछताछ में सरोजा ने अपराध कबूल कर लिया. पुलिस के मुताबिक, वह जानती थी कि विशालाक्षी अकेली रहती हैं. उसने पहले से साजिश रचकर झूठे सबूत इकट्ठा किए और 20 फरवरी को घर पहुंचकर गहने मांगने लगी. विरोध करने पर उसने विशालाक्षी की हत्या कर दी और आभूषण लेकर फरार हो गई. पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह चोरी किए गए गहनों को छिपाकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी. इस मामले की जांच जारी है.