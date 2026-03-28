Tamil Nadu News: तमिलनाडु के करूर जिले के चिन्नाथारापुरम क्षेत्र के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, 55 साल के तंजावुर निवासी शंकर और उनकी 51 साल की पत्नी सेलवी पिछले तीन महीनों से एक ब्रोकर के माध्यम से टी. वेंगाडापुरम में रामलिंगम के नारियल बाग में रहकर उसकी देखभाल कर रहे थे. दंपति को शराब पीने की आदत थी और अक्सर उनके बीच विवाद होता रहता था. बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके कारण दोनों के बीच तनाव बना रहता था.

शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट की

26 मार्च की रात दोनों पति-पत्नी साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान नशे की हालत में शंकर ने पत्नी पर शक जताते हुए उसके बारे में अपमानजनक बातें कहीं. बात बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई और गुस्से में आकर शंकर ने सेलवी के चेहरे पर जोरदार वार किया. इसके बाद उसने लगातार मारपीट की, जिससे सेलवी गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

हत्या के बाद आरोपी हुआ फरार

अगले दिन शंकर ने बाग के मालिक रामलिंगम को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी की मौत नशे के कारण हुई है. हालांकि, जब रामलिंगम को शक हुआ और उन्होंने जांच की तो सेलवी के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए. इसके बाद शंकर मौके से फरार हो गया. रामलिंगम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. चिन्नाथारापुरम पुलिस स्टेशन के निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.