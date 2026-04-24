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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?

West Bengal Assembly Elections 2026: बंगाल की जिन 5 सीटों पर हुई सबसे ज्यादा वोटिंग, वहां कितने मुस्लिम, जो बना-बिगाड़ सकते हैं ममता का खेल?

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई. CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है.

By : ऋषि कांत | Updated at : 24 Apr 2026 11:37 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बंपर वोटिंग ने इतिहास रच दिया है. पहले चरण की वोटिंग में 16 जिलों की 152 सीटों पर गुरुवार (23 अप्रैल) को धुआंधार वोटिंग हुई. चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल में पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई. देश की आजादी के बाद पहली बार बंगाल में इतनी वोटिंग हुई है. हम आपको बंगाल की उन 5 सीटों के बारे में बता रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और उन सीटों पर कितने मुस्लिम वोटर हैं.  

सीतालकुची सीट

कूच बिहार जिले में स्थित सीतालकुची सीट अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित है. इस सीट पर पहले चरण की सभी सीटों से ज्यादा वोटिंग हुई है. यहां करीब 97.53 फीसदी लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है. सीतालकुची में अनुसूचित जाति के मतदाता बहुमत में हैं, जिनकी संख्या 63.59 फीसदी है, जबकि मुस्लिम मतदाता 26.10 प्रतिशत हैं. यहां पहले भी अच्छी वोटिंग होती रही है. 

भगवानगोला सीट 

भगवानगोला विधानसभा सीट पर मुर्शिदाबाद जिले में आती है, जोकि हमेशा सुर्खियों में रहता है. भगवानगोला सीट पर इस बार 96.95 फीसदी मतदान हुआ है. इस सीट पर 85 फीसदी से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं, जबकि 14 फीसदी के करीब हिंदू और अन्य समुदाय के वोटर्स हैं.

ये भी पढ़ें- बंगाल में 92% तो तमिलनाडु में 85% मतदान! बंपर वोटिंग के मायने क्या, चुनावी नतीजों पर कितना पड़ेगा असर?

रघुनाथगंज सीट

रघुनाथगंज विधानसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आती है. इस सीट पर भारी वोटिंग हुई है. चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यहां 96.90 फीसदी वोटिंग हुई है, जोकि 152 सीटों में दूसरी सबसे ज्यादा है. चाणक्या के मुताबिक, इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी करीब 80 फीसदी है.

मेकलीगंज सीट

कूच बिहार जिले की मेकलीगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. इस सीट पर 96.87 फीसदी वोटिंग हुई है. यहां अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 49,371 है यानी कुल वोटर्स का करीब 22.80 फीसदी. यहां सबसे ज्यादा संख्या में एससी वोटर्स हैं, जिनकी संख्या एक लाख 41 हजार है, जोकि करीब 65 फीसदी हैं. 

ये भी पढ़ें- हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट

रानीनगर सीट

रानीनगर विधानसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, जोकि सामान्य सीट है. पहले चरण की वोटिंग में इस सीट पर 96.81 फीसदी मतदान हुआ है. रानीनगर सीट मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है. रानीनगर क्षेत्र में करीब 81 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाता 7.90 प्रतिशत हैं.

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 24 Apr 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE West Bengal Assembly Elections 2026
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