पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बंपर वोटिंग ने इतिहास रच दिया है. पहले चरण की वोटिंग में 16 जिलों की 152 सीटों पर गुरुवार (23 अप्रैल) को धुआंधार वोटिंग हुई. चुनाव आयोग ने बताया कि बंगाल में पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई. देश की आजादी के बाद पहली बार बंगाल में इतनी वोटिंग हुई है. हम आपको बंगाल की उन 5 सीटों के बारे में बता रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और उन सीटों पर कितने मुस्लिम वोटर हैं.

सीतालकुची सीट

कूच बिहार जिले में स्थित सीतालकुची सीट अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित है. इस सीट पर पहले चरण की सभी सीटों से ज्यादा वोटिंग हुई है. यहां करीब 97.53 फीसदी लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है. सीतालकुची में अनुसूचित जाति के मतदाता बहुमत में हैं, जिनकी संख्या 63.59 फीसदी है, जबकि मुस्लिम मतदाता 26.10 प्रतिशत हैं. यहां पहले भी अच्छी वोटिंग होती रही है.

भगवानगोला सीट

भगवानगोला विधानसभा सीट पर मुर्शिदाबाद जिले में आती है, जोकि हमेशा सुर्खियों में रहता है. भगवानगोला सीट पर इस बार 96.95 फीसदी मतदान हुआ है. इस सीट पर 85 फीसदी से ज्यादा वोटर मुस्लिम हैं, जबकि 14 फीसदी के करीब हिंदू और अन्य समुदाय के वोटर्स हैं.

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रघुनाथगंज सीट

रघुनाथगंज विधानसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आती है. इस सीट पर भारी वोटिंग हुई है. चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, यहां 96.90 फीसदी वोटिंग हुई है, जोकि 152 सीटों में दूसरी सबसे ज्यादा है. चाणक्या के मुताबिक, इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी करीब 80 फीसदी है.

मेकलीगंज सीट

कूच बिहार जिले की मेकलीगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. इस सीट पर 96.87 फीसदी वोटिंग हुई है. यहां अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 49,371 है यानी कुल वोटर्स का करीब 22.80 फीसदी. यहां सबसे ज्यादा संख्या में एससी वोटर्स हैं, जिनकी संख्या एक लाख 41 हजार है, जोकि करीब 65 फीसदी हैं.

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रानीनगर सीट

रानीनगर विधानसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है, जोकि सामान्य सीट है. पहले चरण की वोटिंग में इस सीट पर 96.81 फीसदी मतदान हुआ है. रानीनगर सीट मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है. रानीनगर क्षेत्र में करीब 81 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाता 7.90 प्रतिशत हैं.