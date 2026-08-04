विधायकों के इस्तीफे के बाद गुस्से में डीके शिवकुमार, बोले- 'मिनटों में ही...'

कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है. मंत्री पद नहीं मिलने से कई वरिष्ठ नेता और विधायक नाराज हैं. इस बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ कहा कि इस्तीफे राजनीति का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक इस्तीफा देना चाहता है तो वह उसे कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लेंगे. साथ ही उन्होंने नाराज नेताओं से धैर्य रखने और पार्टी के साथ बने रहने की अपील की.

नए मंत्रियों को सूखा प्रभावित इलाकों में जाने का निर्देश

कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सभी नए मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे मंगलवार से ही सूखा प्रभावित जिलों का दौरा शुरू करें. उन्होंने कहा, "समय बर्बाद मत कीजिए. कल से ही सभी मंत्री अपने-अपने जिलों में जाएं. अधिकारियों को भी सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे दिए गए हैं. सभी को इस काम में जुटना होगा."

20 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली

20 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद संभालने के करीब दो महीने बाद डीके शिवकुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हो गया. शपथ लेने वाले मंत्रियों में पीएम नरेंद्रस्वामी, शिवराज तंगडागी, रुद्रप्पा लामानी, केएस बसवनथप्पा, बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति, बीजेड जहीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुट्टरंगशेट्टी, एसएस मल्लिकार्जुन, डॉ. अजय सिंह, एन. चलुवराय स्वामी, केएम शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांतिगौड़ा, बसवराज रायरेड्डी, विजयानंद काशप्पनवर और लक्ष्मण सावदी शामिल हैं.

'मैं भी कई बार मंत्री नहीं बन पाया, लेकिन धैर्य रखा'

मंत्री पद से वंचित नेताओं को मुख्यमंत्री ने धैर्य रखने की सलाह दी. उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें भी कई बार मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी. उन्होंने कहा, "जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वे राजनीति कर रहे हैं. कोई इस्तीफा देना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता. लेकिन उनका भविष्य भी पार्टी के साथ ही जुड़ा है." डीके शिवकुमार ने कहा कि धरम सिंह, सिद्धारमैया और अन्य नेताओं के कार्यकाल में भी उन्हें कई बार नजरअंदाज किया गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया.

इतिहास का हवाला देकर नेताओं को दी नसीहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरेंद्र पाटिल के समय बंगारप्पा, मल्लिकार्जुन खड़गे और धरम सिंह को भी मंत्री पद नहीं मिला था, लेकिन बाद में वे बड़े पदों तक पहुंचे. हालांकि, उन्होंने जिन नेताओं का उदाहरण दिया, उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे कभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बने. फिलहाल वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रखना जरूरी है. पार्टी सबसे महत्वपूर्ण है."

'इस्तीफा देंगे तो कुछ मिनट में स्वीकार कर लूंगा'

डीके शिवकुमार ने दोहराया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा देता है तो उसे कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी बोर्ड और निगमों का पुनर्गठन किया जा रहा है. इसके लिए मौजूदा पदाधिकारियों से पहले इस्तीफा लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को बोर्ड और निगमों में जगह दी जाएगी. इसके बाद सभी विधायकों को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से बातचीत की जाएगी.

विजयनगर के कांग्रेस पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा

विजयनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर एम. कृष्णप्पा को मंत्री नहीं बनाए जाने का विरोध किया. कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद को भेजे गए इस्तीफे में कहा गया कि कृष्णप्पा के साथ अन्याय हुआ है. पत्र में बताया गया कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, यूथ कांग्रेस, गारंटी योजना समिति और अन्य संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध स्वरूप इस्तीफा देने का फैसला किया है.

महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी उठे सवाल

मंत्रिमंडल में महिला मंत्री के लिए अभी भी एक स्थान खाली है. इसे लेकर लॉबिंग तेज हो गई है. सांडूर विधायक अन्नपूर्णा तुकाराम अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचीं. वहीं कांग्रेस विधायक नयना मोटम्मा ने कहा कि पार्टी की पांच महिला विधायक हैं, लेकिन किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया.

एसआर श्रीनिवास ने भी जताई नाराजगी

कांग्रेस विधायक एसआर श्रीनिवास ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा, "लोग कह रहे थे कि मैं मंत्री बनूंगा, लेकिन जिन लोगों को कहना था, उन्होंने नहीं कहा. राजनीति में एक सामान्य किसान के बेटे के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. इसके लिए बड़े राजनीतिक संरक्षक चाहिए या फिर गलत तरीके से पैसा कमाने की कला आनी चाहिए."

बेलूर गोपालकृष्ण ने वापस लिया इस्तीफे का फैसला

कांग्रेस विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने पहले मंत्री पद नहीं मिलने पर इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी. हालांकि, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया. उन्होंने कहा, "कल मैं निराश था और इस्तीफा देने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री ने रात में फोन कर मिलने बुलाया. बातचीत के बाद मैंने इस्तीफा नहीं देने का निर्णय लिया है. अब मैं उनके साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा."

राजन्ना परिवार भी रहा निराश

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक केएन राजन्ना तथा उनके पुत्र और विधान परिषद सदस्य राजेंद्र भी मंत्री पद नहीं मिलने से निराश दिखे. राजेंद्र ने कहा, "हमें उम्मीद थी कि मेरे पिता को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी. तुमकुर बड़ा जिला है. हमें लगा था कि या तो मुझे या मेरे पिता को मौका मिलेगा, लेकिन अब पार्टी के फैसले का सम्मान करना होगा."

उन्होंने कहा कि कुछ विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और कई ऐसा करने की सोच रहे हैं, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत फैसला है. उन्होंने यह भी कहा कि केएन राजन्ना कई बार सीधे बोलते हैं और इसकी वजह से उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश जारी

पार्टी में बढ़ते असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नेताओं को नाराज विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी. मंत्री एन. चलुवराय स्वामी और एचसी बालकृष्ण को विधायक एम. कृष्णप्पा से बातचीत करने भेजा गया. दोनों नेता मंगलवार सुबह उनके आवास पहुंचे, लेकिन कृष्णप्पा वहां मौजूद नहीं मिले. ऐसे में दोनों मंत्रियों को बिना मुलाकात लौटना पड़ा.