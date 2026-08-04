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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में हुआ टर्बुलेंस, तेज झटकों से घायल हुए 12 यात्री

एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में हुआ टर्बुलेंस, तेज झटकों से घायल हुए 12 यात्री

Air India Phuket Delhi Flight: एअर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में अचानक तेज झटकों से 12 यात्री घायल हो गए. बीच हवा में हुए टर्बुलेंस से क्रू मेंबर्स भी चोटिल हुए हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 04 Aug 2026 02:05 PM (IST)
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एअर इंडिया की थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट में अचानक भयंकर टर्बुलेंस हुआ है. यह विमान फुकेट से मंगलवार (4 अगस्त) को दिल्ली आ रहा था, लेकिन तभी विमान कुछ समय के लिए अचानक नीचे की ओर आने लगा. हालांकि इसके बाद फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया गया. फ्लाइट AI-2379 में हुए टर्बुलेंस की वजह से 12 यात्री और क्रू सदस्य घायल हो गए हैं.

एयरलाइन के मुताबिक, विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया है और सभी यात्री व क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल गए हैं. एअर इंडिया ने बताया कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है. हालांकि कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आई हैं. एहतियात के तौर पर उन्हें एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर भेजा गया जहां एयर इंडिया की मेडिकल टीम उनकी जांच और देखभाल कर रही है.

साफ आसमान में कैसे आया टर्बुलेंस

फुकेट से आ रही इस फ्लाइट में 134 यात्री सवार थे. एयरलाइन सूत्रों का कहना है कि एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट AI-2379 जब दिल्ली उतरने वाली थी, उसी दौरान अचानक "क्लियर एयर टर्बुलेंस" की चपेट में आ गई. क्लियर एयर टर्बुलेंस ऐसा झटका होता है जो साफ आसमान में अचानक लगता है. इसमें बादल, बारिश या तूफान नहीं होता, इसलिए पायलट के लिए भी पहले से इसका पता लगाना मुश्किल होता है.

विमान को भी पहुंचा नुकसान

सूत्रों के मुताबिक विमान को भी मामूली नुकसान पहुंचा है. हालांकि विमान ने दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग कर ली. अहम बात यह भी है कि मौसम सामान्य दिख रहा था लेकिन हवा के तेज और अचानक बदलते बहाव की वजह से विमान को जोरदार झटके लगे.

जहाज कैसे होता है टर्बुलेंस का शिकार

आसमान में कोई भी फ्लाइट टर्बुलेंस का शिकार तब होती है जब हवा का प्रवाह अनियमित हो जाता है. जहाज सामान्यतौर पर हवा की स्थिर परतों की वजह से सही तरह से उड़ता है, लेकिन जब प्रवाह अनियमित होता है तो फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है. यह गड़बड़ी कई कारणों से होती है.

यह भी पढ़ें : हिरासत में लिए जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन का पहला रिएक्शन, बोले- 'क्या मैंने...'

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 04 Aug 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Air India Breaking News Abp News INDIA
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