रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 को 2 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं. इसको लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है. हालांकि, इस बीच विपक्षी पार्टी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये परंपरा रही है कि विदेश से जो भी मेहमान आते है LoP से मिलवाया जाता है, लेकिन ये सरकार न मुझसे किसी को मिलने नही देती. मैं जब भी विदेश जाता हूं वहां भी मुझसे मिलने के लिए मना किया जाता है.

राहुल गांधी के बयान के बाद पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्ष श्रृंगला ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति का बहुत महत्वपूर्ण विजिट है. ये द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दौरा है. उन्होंने राहुल गांधी के मिलने वाले बयान पर आगे कहा कि ये डिग्निट्री का समय हो या उनका इंटीमेशन या अवेलेबिलिटी का हो. ये उसके आधार पर होता है. राहुल गांधी सदन में आते कहां है. राहुल गांधी के बात का सही जवाब विदेश मंत्रालय दे सकता है. इस बीच हर्ष श्रृंगला के बयान पर RJD नेता और लोकसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी और कहा,'' राहुल गांधी जो कह रहे है सही कह रहे है. विदेशी मेहमान से एलओपी मिलते थे . ये परंपरा क्यों खत्म किया जा रहा है.''

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा से पहले गुरुवार (4 दिसंबर 2025) को राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. पुलिस ने कहा कि सुरक्षा मानकों के कारण उनके ठहरने के स्थान के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुतिन के आगमन से लेकर प्रस्थान तक हर गतिविधि पर संयुक्त रूप से काम कर रहीं कई सुरक्षा इकाइयां नजर बनाए रखेंगी.

