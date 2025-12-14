कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ट नेता शमनुरु शिवशंकरप्पा का रविवार (14 दिसंबर) को निधन हो गया है. उनके इस निधन पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शोक जताते हुए, उन्हें याद किया है. शिवशंकरप्पा पूर्व में मंत्री और वर्तमान में विधायक थे. वह ऑल इंडिया वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

डीके शिवकुमार ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, पूर्व मंत्री, विधायक, ऑल इंडिया वीरशैव लिंगायत महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शमनुरु शिवशंकरप्पा के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. शिवशंकरप्पा, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया, ने शिक्षा के क्षेत्र में खास योगदान दिया. उनके जाने से देश और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार और समर्थकों को यह दुख सहने की ताकत दे. ओम शांति.

साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नवलगुंडा से विधायक श्री एन.एच कोनारेड्डी ने भी शोक जताया है. इनके अलावा उनके निधन पर अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईश्वर बी. खंड्रे ने महासभा के वरिष्ठ नेता के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

16 जून 1931 को जन्मे शमनुरु शिवशंकरप्पा ने रविवार को एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली. वह बढ़ती उम्र की बीमारियों से पीड़ित बताए जा रहे थे. उनकी उम्र 94 साल थी. वह दावणगेरे साउत असेंबली सीट से विधायक थे. पिछले कुछ वक्त से उनका इलाज जारी था. उनके तीन बेटे हैं. इनमें एक कर्नाटक के माइंस, जियोलॉडी और हार्टिकल्चर मिनिस्टर एस एस मल्लिकार्जुन और चार बेटियां हैं. उनकी बहू प्रभा मल्लिकार्जुन दावणगेरे से एमपी हैं. वह कई दशकों से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे हैं. वह एक शिक्षाविद भी थे. इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए. वह उद्योगपति भी थे.