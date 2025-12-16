VB-जी RAM जी बिल सदन में पेश, सरकार की कोशिश इस सत्र में पास हो बिल, यह है वजह

लोकसभा में मनरेगा योजना से जुड़ा एक नया विधेयक पेश किया गया. इसको लेकर अब सियासी घमासन शुरू हो गया है. दरअसल, सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर VB-जी-राम-जी योजना रखने का प्रस्ताव किया है. इसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है. प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर हमला बोला है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इसी सत्र में बिल पास कराने का फैसला कर लिया है. सरकार इसी नाम के साथ बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी क्योंकि इससे पहले जब जवाहर रोजगार योजना के नाम से योजना चलती थी, तब उस नाम की जगह नरेगा किया गया, बाद में इसे बदलकर मनरेगा किया गया. ऐसे में मनरेगा के बाद अब एक नई योजना आई है, जिसका नाम जी राम जी है तो यह प्रक्रिया लगातार चल रही है.

इस सत्र में अगर बिल पास नहीं होता तो क्या होगा?

अगर इस सत्र में बिल पास नहीं होता है तो बजट में प्रावधान करना मुश्किल होगा क्योंकि यह एक नई स्कीम है और नया कानून बनेगा तो इसके तहत मज़दूरी करने वाले मज़दूरों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

100 दिन का काम मजदूरों को नहीं मिलता?

सरकार से जब सवाल किया गया कि 100 दिन का काम मजदूरों को नहीं मिलता. इस सवाल के जवाब में सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश में 40 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनको मनरेगा का के तहत 100 दिनों का काम मिल चुका है, ऐसे में यह कहना कि मजदूरों को 100 दोनों का ही काम नहीं मिल पाता सही नहीं है. अगले 5 साल के दौरान इस योजना के तहत 7.50 लाख करोड रुपए खर्च करने की सरकार की योजना है.

मनरेगा की जगह लेगा नया बिल

दरअसल, सरकार ने जो नया बिल VB-जी RAM जी मनरेगा स्कीम को रिप्लेस करेगा. अगर यह बिल सदन में पास होता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह लेगा. नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरू ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है. काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी.