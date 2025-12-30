Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने वाला है. रेलवे ने इस नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का स्पीड टेस्ट किया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में महत्वपूर्व अपडेट देते हुए एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती नजर आ रही है.

हालांकि, भारतीय रेल ने इस वीडियो में ट्रेन की तेज रफ्तार, संतुलन और स्थिरता को दिखाने के लिए वाटर टेस्ट के तरीके को दिखाया, जो इस नई पीढ़ी की ट्रेन की एडवांस तकनीकी विशेषताओं का प्रदर्शन करता है. जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

रेल मंत्री ने एक्स पर शेयर किया वीडियो

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार (30 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टेस्ट का वीडियो शेयर किया. वीडियो में यह भी नजर आया कि टेस्ट के दौरान ट्रेन के 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंचने के बावजूद ग्लास से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी.

Vande Bharat Sleeper tested today by Commissioner Railway Safety. It ran at 180 kmph between Kota Nagda section. And our own water test demonstrated the technological features of this new generation train. pic.twitter.com/w0tE0Jcp2h — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) December 30, 2025

उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘आज रेलवे सुरक्षा आयुक्त (कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी) की ओर से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण किया गया. यह ट्रेन कोटा-नागदा सेक्शन के बीच 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई. इसके अलावा, वाटर टेस्ट के माध्यम से इस नई पीढ़ी की ट्रेन की उन्नत तकनीकी विशेषताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया गया.’

जल्द शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

भारतीय रेल की ओर से नई उन्नत तकनीकी विशेषताओं से लैस वंदे भारत की स्पीलर वर्जन को जल्द ही शुरू किया जाएगा. यह ट्रेन वंदे भारत रेल नेटवर्क के मौजूदा चेयर कार (CC) का स्लीपर वर्जन है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने पूर्ण रूप से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दो प्रोटोटाइप रेक्स को तैयार किया है, जो फिलहाल टेस्टिंग फेज में हैं. हालांकि, ताजा परीक्षण में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने वॉटर टेस्ट के जरिए अपने विशेषताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है.

