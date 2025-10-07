इजरायल में हमास हमले के दो साल पूरे, शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर की ये अपील

इजरायल के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार (7 अक्टूबर, 2025 ) को हजारों लोग एकत्रित हुए ताकि वे 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले की दूसरी सालगिरह पर मारे गए लोगों को याद कर सकें. यह हमला दशकों में क्षेत्र का सबसे खूनखराबा और अस्थिर करने वाला संघर्ष साबित हुआ.

शशि थरूर ने किया एक्स पोस्ट

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मौके पर एक्स पर लिखा, 'इजरायल पर आतंकवादी हमले और इसके बाद गाजा पर क्रूर आक्रमण को दो साल हो गए. यह दिन उन सभी जीवनों की याद में सिर झुकाने का है, जो खो गए, घर और उम्मीदों के नष्ट होने का गम साझा करने का है. और प्रार्थना है कि यह सब जल्द समाप्त हो.'

It's been two years since the terrorist attack on Israel, and the brutal assault on Gaza that followed. A day to bow our heads in prayer and remembrance for all the lives lost, the destruction of homes and hope. And a fervent wish that the horror ends -- very soon. https://t.co/8ehaAd8wVA — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 7, 2025

कैसे हुआ था हमला?

इजरायल के इतिहास में यह सबसे भयानक हमला था. हमास के हजारों आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल में अचानक रॉकेट हमले के बाद घुसपैठ की, सेना के ठिकानों, कृषि क्षेत्रों और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया. इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे. 251 लोग अपहरण किए गए. अभी 48 बंधक गाजा में हैं, जिनमें लगभग 20 जीवित माने जा रहे हैं. हमास ने कहा है कि वे केवल स्थायी युद्धविराम और इजरायली सेना की वापसी के बदले छोड़ेंगे, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सभी बंधकों की सुरक्षा और हमास के उन्मूलन तक संघर्ष जारी रहेगा.

शोक मनाने जुटे लोग

मुख्य स्मारक समारोह नोवा म्यूजिक फेस्टिवल स्थल पर आयोजित किया गया, जहाँ लगभग 400 लोग मारे गए और दर्जनों अपहरण किए गए थे. यह समारोह यहूदी त्योहार सुक्कोट के कारण औपचारिक नहीं था, लेकिन जीवित बचे लोग और परिवार सुबह के समय मौन साधकर हमले की याद में इकट्ठा हुए.

गाजा में अब कैसे हैं हालात

इसी समय गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई जारी रही, जहां धमाके सुनाई दिए. हमास-शासित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल की जवाबी कार्रवाई में लाखों लोग मारे गए और कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए हैं. लगभग 90% गाजा की आबादी विस्थापित हो गई है, जिससे गंभीर भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, गाजा शहर के कुछ हिस्सों में अब अकाल जैसी स्थिति है.

हमले का क्षेत्रीय प्रभाव

7 अक्टूबर के हमले ने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल दिया है. इजरायल ने ईरान और उसके सहयोगियों के साथ लड़ाई लड़ी, प्रमुख आतंकवादियों और ईरानी जनरलों को निशाना बनाया. इसके साथ ही उसने गाजा, लेबनान और सीरिया में क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया.