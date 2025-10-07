हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइजरायल में हमास हमले के दो साल पूरे, शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर की ये अपील

इजरायल में हमास हमले के दो साल पूरे, शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट कर की ये अपील

Israel Gaza War: इजरायल में 7 अक्टूबर के हमास हमले की दूसरी सालगिरह पर दक्षिणी इजरायल में हजारों लोग शोक मनाने इकट्ठा हुए. गाजा में इजरायल की जवाबी कार्रवाई से भारी तबाही और भूखमरी हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार (7 अक्टूबर, 2025 ) को हजारों लोग एकत्रित हुए ताकि वे 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले की दूसरी सालगिरह पर मारे गए लोगों को याद कर सकें. यह हमला दशकों में क्षेत्र का सबसे खूनखराबा और अस्थिर करने वाला संघर्ष साबित हुआ.

शशि थरूर ने किया एक्स पोस्ट
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मौके पर एक्स पर लिखा, 'इजरायल पर आतंकवादी हमले और इसके बाद गाजा पर क्रूर आक्रमण को दो साल हो गए. यह दिन उन सभी जीवनों की याद में सिर झुकाने का है, जो खो गए, घर और उम्मीदों के नष्ट होने का गम साझा करने का है. और प्रार्थना है कि यह सब जल्द समाप्त हो.'

कैसे हुआ था हमला?
इजरायल के इतिहास में यह सबसे भयानक हमला था. हमास के हजारों आतंकवादियों ने दक्षिणी इजरायल में अचानक रॉकेट हमले के बाद घुसपैठ की, सेना के ठिकानों, कृषि क्षेत्रों और नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया. इस हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर नागरिक, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे. 251 लोग अपहरण किए गए. अभी 48 बंधक गाजा में हैं, जिनमें लगभग 20 जीवित माने जा रहे हैं. हमास ने कहा है कि वे केवल स्थायी युद्धविराम और इजरायली सेना की वापसी के बदले छोड़ेंगे, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सभी बंधकों की सुरक्षा और हमास के उन्मूलन तक संघर्ष जारी रहेगा.

शोक मनाने जुटे लोग
मुख्य स्मारक समारोह नोवा म्यूजिक फेस्टिवल स्थल पर आयोजित किया गया, जहाँ लगभग 400 लोग मारे गए और दर्जनों अपहरण किए गए थे. यह समारोह यहूदी त्योहार सुक्कोट के कारण औपचारिक नहीं था, लेकिन जीवित बचे लोग और परिवार सुबह के समय मौन साधकर हमले की याद में इकट्ठा हुए.

गाजा में अब कैसे हैं हालात
इसी समय गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई जारी रही, जहां धमाके सुनाई दिए. हमास-शासित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल की जवाबी कार्रवाई में लाखों लोग मारे गए और कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए हैं. लगभग 90% गाजा की आबादी विस्थापित हो गई है, जिससे गंभीर भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, गाजा शहर के कुछ हिस्सों में अब अकाल जैसी स्थिति है.

हमले का क्षेत्रीय प्रभाव
7 अक्टूबर के हमले ने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल दिया है. इजरायल ने ईरान और उसके सहयोगियों के साथ लड़ाई लड़ी, प्रमुख आतंकवादियों और ईरानी जनरलों को निशाना बनाया. इसके साथ ही उसने गाजा, लेबनान और सीरिया में क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया.

Published at : 07 Oct 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Gaza ISRAEL SHashi Tharoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Blast: क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े... जाफर एक्सप्रेस में फिर हुआ IED ब्लास्ट?
2025 Porsche Macan Turbo EV India Review | Auto Live
Access 125 Review: All details you need to know | Auto Live
Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget