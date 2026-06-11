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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला

क्या टीएमसी का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? घंटों की बैठक के बाद हुआ ये बड़ा फैसला

दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है. बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे. इसके अलावा मिटिंग से टीएमसी के विलय को लेकर चर्चा हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jun 2026 04:37 PM (IST)
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दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे. बैठक में टीएमसी के विलय को लेकर चर्चा नहीं हुई है. इस तरह की किसी तरह की चर्चा का को बेबुनियाद करार दिया गया है. बैठक करीबन 3 घंटे चली है. वहीं, टीएमसी के विलय को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ये अफवाह है. ये बेबुनियाद है. INDIA BLOCK को मजबूत करने पर चर्चा हुई. विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई.

कांग्रेस और TMC के विलय की खबरों पर कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद अफवाहें हैं. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन यह एक सामान्य बातचीत थी क्योंकि वे (TMC) INDIA गठबंधन का ही हिस्सा हैं.

इसके अलावा केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है. गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं. पेपर लीक हो रहे हैं. कीमतें बढ़ रही हैं. पेपर लीक बड़ा मुद्दा है. 2 से 3 महीने में हम इस मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं. राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर यह प्रदर्शन किए जाएंगे.

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केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज करीब 3 घंटे की बैठक हुई 
मिनाक्षी नटराजन के मामले में क्या हुआ, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया.  झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के साथ क्या हुआ? बिना किसी आधार के मिनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया लेकिन झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को फेवर किया गया. कल कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की. सारी बातें बताई, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ. हम लोग कानूनी और राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे पर लड़ेंगे. 

केंद्र पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साधा निशाना

बैठक के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल ने कहा है कि देश को मोदी ने मरवा दिया है. बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन करेगी. पहली रैली की तैयारी दिल्ली में है. 

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Published at : 11 Jun 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
TMC Hindi News CONGRESS
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