क्या CJP आंदोलन बिगाड़ने के लिए भेजा गया था पत्थर वाला ट्रक? खुलासा क्या

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'चलो संसद' मार्च के दौरान जंतर-मंतर के पास पत्थरों से भरा एक डंपर मिला था. CJP ने तुरंत आरोप लगाया कि यह ट्रक जानबूझकर वहां रखा गया था, ताकि प्रदर्शनकारियों को फंसाया जा सके या हिंसा भड़काई जा सके. अब एक बड़ा खुलासा हुआ कि यह ट्रक कोई सामान्य वाहन नहीं था, बल्कि दिल्ली पुलिस ने इसे प्रदर्शन से चार दिन पहले ही एक सड़क दुर्घटना के बाद जब्त कर लिया था. तो आखिर ट्रक प्रदर्शन स्थल तक कैसे पहुंचा और क्या यह आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी...

20 जुलाई: जब CJP ने उठाया मामला

20 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे CJP के कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर जुट रहे थे, तो उन्होंने संसद मार्ग से प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाली सड़क पर HR63 E 6865 नंबर का पत्थरों से भरा एक डंपर खड़ा देखा. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने तुरंत सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सवाल उठाया कि इतनी कड़ी पुलिस सुरक्षा और बैरिकेडिंग के बावजूद यह ट्रक वहां कैसे पहुंच गया.

अभिजीत दीपके ने आगे आरोप लगाया कि इस ट्रक में भरे पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को फंसाने या हिंसा भड़काने के लिए किया जा सकता था. उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन स्थल के पास एक क्षतिग्रस्त वैन भी खड़ी की गई थी, जिसका इस्तेमाल बाद में प्रदर्शनकारियों पर तोड़-फोड़ का आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है. उस वक्त दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी.

प्रदर्शन स्थल के बाहर खड़ा पत्थरों वाला ट्रक

जांच में खुलासा: चार दिन पहले पुलिस ने पकड़ा था ट्रक

न्यूजलॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 जुलाई की सुबह करीब 4:15 बजे, फिरोज शाह रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग के चौराहे पर इस ट्रक की HR43 D 9778 नंबर वाली एक मारुति ईको वैन से जोरदार टक्कर हुई थी. इस दुर्घटना में वैन में सवार सात लोग घायल हो गए. हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक और वैन दोनों को जब्त कर लिया और संसद मार्ग थाने में खड़ा कर दिया. एक FIR भी दर्ज हुई.

ट्रक और वैन के मालिकों ने क्या कहा?

न्यूजलॉन्ड्री ने ट्रक के अंतिम पंजीकृत मालिक केशव कुमार साहनी से बात की. साहनी ने बताया कि यह ट्रक निर्माण कार्य के लिए ईंट-पत्थर ढोता था और दुर्घटना के बाद से यह पुलिस के कब्जे में था. हालांकि, उनका कहना है कि उन्होंने यह ट्रक करीब दो महीने पहले बेच दिया था और बिक्री का समझौता उनके पास मौजूद है.

वहीं, दुर्घटनाग्रस्त वैन के मालिक होशियार सिंह ने बताया कि उन्होंने यह गाड़ी चार साल पहले बेच दी थी. दुर्घटना के वक्त गाड़ी फरीदाबाद निवासी सौरव सिंघल चला रहे थे.

प्रदर्शन स्थल के पास खड़ी क्षतिग्रस्त वैन

पुलिस के तीन अलग-अलग बयानों ने उलझाया

इस मामले पर पुलिस अधिकारियों के बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते:

संसद मार्ग थाने के एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ट्रक थाने के बाहर खड़ा था, लेकिन 20 जुलाई को उसका वीडियो वायरल होने के बाद उसे भलस्वा ले जाकर खाली कराया गया और फिर वापस लाया गया. इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी मोहित भाटी ने कहा कि प्रदर्शन के कारण थाने में जगह कम थी, इसलिए ट्रक को दूसरी जगह भेजा गया था. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि ट्रक यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर कैसे पहुंचा, तो उन्होंने कहा, 'हमने गाड़ी सीज कर दी थी उसके बाद से यह मालखाना विभाग के कब्जे में है. इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता.' संसद मार्ग थाने के SHO नीरज कुमार ने एक बिल्कुल अलग दावा किया. उन्होंने कहा कि ट्रक को 19 जुलाई को ही खाली कर दिया गया था और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पुराने हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया इसे गलत तरीके से दिखा रही है.

ट्रक का सफरनामा: संसद मार्ग से यूथ कांग्रेस दफ्तर तक

यह ट्रक सिर्फ जंतर-मंतर तक ही सीमित नहीं रहा. ट्रक को जब्त किए जाने के बाद कम से कम चार अलग-अलग जगहों पर देखा गया. 25 जुलाई को इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वही ट्रक रायसीना रोड स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा था. दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने दावा किया कि यह ट्रक करीब चार दिनों तक उनके कार्यालय के बाहर खड़ा रहा. उन्होंने कहा, 'हमने कई बार इसकी शिकायत की, तब जाकर तीन दिन बाद उसे हटाया गया.'

लाकड़ा ने सवाल उठाया कि 'जिस जोन में ट्रक की नो एंट्री है, वहां ट्रक आया कैसे और तीन दिन तक लावारिस खड़ा रहा? यहां लाने का मकसद क्या था?' उनका दावा है कि इस ट्रक को यहां पुलिस ने ही खड़ा किया था.

तो यह ट्रक अब कहां है?

मालखाने के एक पुलिसकर्मी ने दावा किया कि ट्रक फिलहाल काली बाड़ी मार्ग स्थित ट्रैफिक पिट में रखा गया है. हालांकि, ट्रक वहां मौजूद नहीं था. मालखाने, ट्रैफिक पुलिस और संसद मार्ग थाने के पुलिसकर्मियों की बातों में विरोधाभास साफ नजर आता है. ट्रक फिलहाल कहां है, इसका मालूम नहीं हुआ है.

CJP का आरोप: 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बिगाड़ने की सोची-समझी कोशिश'

इस पूरे मामले पर CJP ने X पर लिखा, 'हमारे जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल के पास पत्थरों से भरा जो रहस्यमयी ट्रक मिला था, वह 20 जुलाई से पहले चार दिनों तक दिल्ली पुलिस के जब्ती वाहनों में शामिल था.'

CJP ने आगे कहा, 'इस चौंकाने वाली जांच ने हमारे सबसे बड़े डर को सही साबित किया है. ऐसा लगता है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को बिगाड़ने, हिंसा भड़काने और बेगुनाह लोगों को फंसाने की सोची-समझी कोशिश की गई.'

Truck loaded with stones have been parked at Jantar Mantar.



Why??

What's there need Delhi police?? pic.twitter.com/b6PqesmAou — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026

CJP ने सवाल उठाया कि 'जब्त किए गए पत्थरों से भरे वाहन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्थल के पास लाने का आदेश किसने दिया?' CJP ने मांग की कि दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ के बीच पत्थरों से भरा वाहन रखने का फैसला किया.

क्या यह सोची समझी साजिश थी?

इसका जवाब पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनकर ही मिलेगा...

आंदोलनकारियों का पक्ष यानी CJP और यूथ कांग्रेस का तर्क है कि:

ट्रक पुलिस की कस्टडी में था: यह कोई आम वाहन नहीं था, बल्कि पुलिस ने जब्त किया गया था. फिर भी वह प्रदर्शन स्थल के पास पहुंच गया.

यह कोई आम वाहन नहीं था, बल्कि पुलिस ने जब्त किया गया था. फिर भी वह प्रदर्शन स्थल के पास पहुंच गया. पुलिस के बयानों में विरोधाभास: तीन अलग-अलग पुलिस अधिकारियों ने तीन अलग-अलग बातें कहीं. एक ने कहा ट्रक वायरल होने के बाद हटाया गया, दूसरे ने कहा जगह कम थी, तो SHO ने कहा ट्रक 19 तारीख को ही खाली कर दिया गया था.

तीन अलग-अलग पुलिस अधिकारियों ने तीन अलग-अलग बातें कहीं. एक ने कहा ट्रक वायरल होने के बाद हटाया गया, दूसरे ने कहा जगह कम थी, तो SHO ने कहा ट्रक 19 तारीख को ही खाली कर दिया गया था. क्षतिग्रस्त वैन का झूठा आरोप: पुलिसकर्मियों ने पहले कहा कि वैन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी, जबकि FIR में साफ था कि वह 16 जुलाई की दुर्घटना में टूटी थी.

पुलिसकर्मियों ने पहले कहा कि वैन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी, जबकि FIR में साफ था कि वह 16 जुलाई की दुर्घटना में टूटी थी. ट्रक का लावारिस घूमना: एक जब्त वाहन को बिना किसी स्पष्ट कारण के इधर-उधर घुमाया गया. जंतर-मंतर से भलस्वा, फिर वापस, फिर यूथ कांग्रेस दफ्तर और अब पता नहीं कहां.

एक जब्त वाहन को बिना किसी स्पष्ट कारण के इधर-उधर घुमाया गया. जंतर-मंतर से भलस्वा, फिर वापस, फिर यूथ कांग्रेस दफ्तर और अब पता नहीं कहां. ट्रक गुमनाम: सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस खुद नहीं बता पा रही कि जब्त किया गया यह ट्रक आखिर है कहां.

सरकार और पुलिस का पक्ष यानी आरोप निराधार

ट्रक सड़क दुर्घटना के कारण जब्त किया गया था. यह कोई साजिश नहीं थी.

जांच अधिकारी मोहित भाटी ने कहा कि प्रदर्शन के चलते थाने के में जगह कम थी, इसलिए ट्रक को हटाया गया था.

SHO नीरज कुमार का दावा है कि ट्रक 19 तारीख को ही खाली कर दिया गया था और वायरल वीडियो पुराने हैं.

पत्थरों से भरे ट्रक का मामला आज भी रहस्य बना हुआ है. यह मामला सिर्फ एक ट्रक का नहीं है, बल्कि इस बात का सवाल है कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा या फिर उन्हें फंसाने के लिए साजिशें रची जाएंगी?