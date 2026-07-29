#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMonsoon Session 2026 Day 8 LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल

Monsoon Session 2026 Day 8 LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल

Parliament Monsoon Session 2026 Day 8 Live: संसद में विपक्ष ने पेपर लीक के मामले पर जमकर हंगामा किया है. अब बुधवार को भी राहुल-प्रियंका केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 29 Jul 2026 11:42 AM (IST)

LIVE

Key Events
Parliament Monsoon Session 2026 Day 8 Live Updates Anti-paper Leak Bill Lok Sabha Debate CJP CJI Congress BJP Monsoon Session 2026 Day 8 LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल
संसद मॉनसून सत्र लाइव अपडेट्स
Source : IANS

Background

संसद के मानसून सत्र का अधिकतर वक्त अभी तक हंगामे में ही गुजरा है, लेकिन मंगलवार (28 जुलाई) को विपक्ष ने पेपर लीक के मामले पर चर्चा की. अब बुधवार को भी विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है. प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल किया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को जवाब देना होगा कि बच्चों पर हमला करने का आदेश किसने दिया.

विपक्ष के फ्लोर लीडर्स ने मानसून सत्र को लेकर संसद भवन में बुधवार को अहम मीटिंग. इस मीटिंग में दोनों सदनों को लेकर रणनीति बनाई गई है. विपक्ष ने मंगलवार को पेपर लीक के मामले पर सरकार को घेरा था. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा था कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र एंटी पेपर लीक बिल सिर्फ दिखावे के लिए लाया है.

बिल से ध्यान भटकाना चाहता है विपक्ष - किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद शुरू होने से पहले विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के लोग कल बिल पर न बोलकर राजनीति कर रहे थे. आज हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी और बाकी लोग बिल पर बोलेंगे. इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है और वे लोग इधर-उधर की बातें करके, राजनीतिकरण करके ध्यान भटकाना चाहते हैं. छात्रों की मांग के बाद इतना अच्छा बिल लाया गया है. प्रधानमंत्री के इतने बड़े फैसले से छात्रों में नया विश्वास आया है.'

लोकसभा में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का जिक्र

लोकसभा में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी गई. सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के नामों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ियों बधाई. 

11:42 AM (IST)  •  29 Jul 2026

Monsoon Session 2026 Day 8 LIVE: अमित शाह मौजूद नहीं तो जवाब कहां से देंगे- गौरव गोगोई

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "परीक्षा पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सदन में नहीं हैं. ये किस प्रकार की चर्चा है, जिसमें प्रधानमंत्री गायब हैं और गृह मंत्री अनुपस्थित हैं? इसलिए विरोधी दलों ने प्रश्नकाल में ये मांग उठाई. हमारी मूल मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन वे तो उपस्थित ही नहीं हैं तो जवाब कहां से देंगे? मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री शिक्षा को लेकर जवाब नहीं देना चाहते. जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ आज विरोध दलों ने प्रश्नकाल में आवाज उठाई."

11:39 AM (IST)  •  29 Jul 2026

Monsoon Session 2026 Day 8 LIVE: अजीत डोभाल भी आज संसद पहुंचे, 12 बजे बोलेंगे राहुल गांधी

एंटी पेपर लीक पर चर्चा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बुधवार (29 जुलाई 2026) को संसद पहुंचे हैं. राहुल गांधी आज लोकसभा में विपक्ष की तरफ से पहुंचे हैं.

Load More
Tags :
Parliament Rahul Gandhi PM Modi Parliament Monsoon Session 2026 Monsoon Session 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Monsoon Session 2026 Day 8 LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल
LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल
इंडिया
Xप्लेन: CJP प्रोटेस्ट के बाद भारत में कहां-कहां और क्यों हो रहे आंदोलन?
CJP प्रोटेस्ट के बाद भारत में कहां-कहां और क्यों हो रहे आंदोलन?
इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रियंका गांधी के बयान का सपा ने किया विरोध, कहा- PM को अधिकार है...
प्रियंका गांधी के बयान का सपा ने किया विरोध, कहा- PM को अधिकार है...
इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget