LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल

संसद के मानसून सत्र का अधिकतर वक्त अभी तक हंगामे में ही गुजरा है, लेकिन मंगलवार (28 जुलाई) को विपक्ष ने पेपर लीक के मामले पर चर्चा की. अब बुधवार को भी विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है. प्रियंका गांधी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल किया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को जवाब देना होगा कि बच्चों पर हमला करने का आदेश किसने दिया.

विपक्ष के फ्लोर लीडर्स ने मानसून सत्र को लेकर संसद भवन में बुधवार को अहम मीटिंग. इस मीटिंग में दोनों सदनों को लेकर रणनीति बनाई गई है. विपक्ष ने मंगलवार को पेपर लीक के मामले पर सरकार को घेरा था. कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा था कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र एंटी पेपर लीक बिल सिर्फ दिखावे के लिए लाया है.

बिल से ध्यान भटकाना चाहता है विपक्ष - किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद शुरू होने से पहले विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के लोग कल बिल पर न बोलकर राजनीति कर रहे थे. आज हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी और बाकी लोग बिल पर बोलेंगे. इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है और वे लोग इधर-उधर की बातें करके, राजनीतिकरण करके ध्यान भटकाना चाहते हैं. छात्रों की मांग के बाद इतना अच्छा बिल लाया गया है. प्रधानमंत्री के इतने बड़े फैसले से छात्रों में नया विश्वास आया है.'

लोकसभा में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का जिक्र

लोकसभा में राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी गई. सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के नामों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ियों बधाई.