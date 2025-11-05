हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सड़के अच्छी होंगी तो हादसे भी ज्यादा होंगे', तेलंगाना बस हादसे पर BJP सांसद का विवादित बयान

'सड़के अच्छी होंगी तो हादसे भी ज्यादा होंगे', तेलंगाना बस हादसे पर BJP सांसद का विवादित बयान

तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए भीषण बस हादसे पर चेवेल्ला BJP नेता कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने विवादास्पद बयान दिया. उन्होंने कहा, सड़कें अच्छी होने पर वाहन तेज चलती हैं, जिससे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के चेवेल्ला में हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे. इस घटना पर बीजेपी सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि सड़कें अच्छी होने पर गाड़ियों की स्पीड तेज होती है, जिससे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं. खराब सड़कों पर वाहन धीमे चलते हैं, इसलिए हादसे कम होते हैं.  

सांसद ने इस दुर्घटना के लिए पिछली BRS सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग के तेलंगाना हिस्से में भूमि अधिग्रहण में देरी हुई. रेड्डी ने बताया कि चेवेल्ला की वर्तमान सड़क निजाम काल की है और टेढ़ी-मेढ़ी होने के बावजूद खराब हालत में इस्तेमाल की जा रही है.

BRS सरकार से सड़क की मरम्मत का अनुरोध 

उन्होंने याद दिलाया कि पहली बार सांसद बनने पर उन्होंने BRS सरकार से सड़क की मरम्मत का अनुरोध किया था, लेकिन उस पर कोई प्रगति नहीं हुई. यह बयान एक तरफ सड़क सुरक्षा के मानकों और दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे के विकास में राजनीतिक गतिरोध पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

कैसे हुआ भीषण बस हादसा?

बता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में सोमवार (03 नवंबर, 2025) को बजरी लदे ट्रक के राज्य परिवहन निगम की बस से टकराने के बाद उसमें लदी बजरी बस पर गिर गई, जिससे कई यात्रियों की मलबे में दबने से मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब सात बजे हुई टक्कर के बाद बस का अगला हिस्सा, विशेषकर चालक वाला हिस्सा, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इस हादसे में 13 महिलाओं सहित 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 अन्य घायल हुए.

इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरा दुख व्यक्त किया और तुरंत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सीधा निर्देश दिया है कि दुर्घटना में घायल हुए हर एक व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से हैदराबाद के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए.

Published at : 05 Nov 2025 10:49 PM (IST)
Bus Accident BJP Konda Vishweshwar Reddy TELANGANA
