'ये Gen Z को भड़काने की साजिश', राहुल गांधी के H-Files पर भड़की BJP, कहा- एक ही चाल बार-बार...

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोटिंग प्रक्रिया में धांधली के आरोपों पर भाजपा ने बुधवार (05 नवंबर, 2025) को तीखा पलटवार किया है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, 'राहुल गांधी और सीरियस, यह अपने आप में एक सवाल है. उनकी राजनीति और रणनीतियां अब ज्यादा प्रभावी नहीं रही हैं.'

अजय आलोक ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम इतनी 'अकलमंद' नहीं हैं कि यह समझ सकें कि एक ही रणनीति बार-बार कारगर नहीं होती. उन्होंने राहुल गांधी के चुनावी आरोपों पर कहा, 'राहुल गांधी इतने अकलमंद हैं और उनकी टीम भी इतनी अकलमंद है कि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि एक ही चाल बार-बार काम नहीं करती. यह बिहार चुनाव हारने का उनका ऑफिशियल कन्फेशन था.'

वोट चोरी नहीं, दिमाग चोरी कर रहे राहुल गांधी: बीजेपी

भाजपा प्रवक्ता ने यह आरोप भी लगाया कि राहुल गांधी चुनावी हार का ठीकरा हमेशा किसी और पर फोड़ते हैं और अब वे 'वोट चोरी' का मुद्दा उठा रहे हैं. उन्होंने इसे 'दिमाग चोरी' करार देते हुए कहा, 'यह 'वोट चोरी' नहीं है, यह 'दिमाग चोरी' है और दिमाग इनको कोई दे नहीं सकता.'

Gen Z को भड़काने की कोशिश: अजय आलोक

आलोक ने राहुल गांधी पर यह आरोप भी लगाया कि वह Gen-Z को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बयान अब युवा वर्ग के लिए एक मजाक बन गए हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'राहुल गांधी का उद्देश्य केवल नक्सलियों की गोद में बैठकर अराजकता फैलाना है.'

'राहुल गांधी और पार्टी ने पहले ही मान ली हार'

इसके साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयानों के संदर्भ में यह भी कहा कि उनके दल के उम्मीदवारों ने अब मान लिया है कि वे बिहार में चुनाव हार चुके हैं. आलोक ने राहुल गांधी की कथित रणनीतियों को 'पिट चुकी चाल' करार दिया और कहा कि उनकी राजनीति अब कोई असर नहीं डाल रही है.

राहुल गांधी के चुनावों में धांधली के आरोपों का जवाब देते हुए अजय आलोक ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर पूरी तरह विश्वास करती है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के चुनावी कार्यप्रणाली में कभी कोई संलिप्तता नहीं रही और राहुल गांधी के आरोप सिर्फ उनकी 'नाकामियों' का परिणाम हैं.

