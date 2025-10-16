हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तेलंगाना में मंत्री कोंडा सुरेखा के घर के बाहर हंगामा, पूर्व ओएसडी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से भिड़ी बेटी सुस्मिता पटेल

तेलंगाना में मंत्री कोंडा सुरेखा के घर के बाहर हंगामा, पूर्व ओएसडी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से भिड़ी बेटी सुस्मिता पटेल

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए कार्रवाई का बचाव किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 16 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना सरकार में वन, पर्यावरण और संपत्ति मंत्री कोंडा सुरेखा के घर के बाहर मंगलवार को हाई-ड्रामा देखने को मिला. पुलिस द्वारा उनके पूर्व अधिकारी ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) एन. सुमंथ की गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान सुरेखा की बेटी सुस्मिता पटेल और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई.

सूत्रों के अनुसार, सुमंथ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके चलते तेलंगाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को ही उनका अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया था. सुमंथ दिसंबर 2023 में सुरेखा की सिफारिश पर अनुबंधित कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे और बाद में उनके मंत्रालय में ओएसडी बनाए गए. उनका अनुबंध दिसंबर 2024 में समाप्त हो चुका था, लेकिन इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया. 

सुस्मिता पटेल ने किया विरोध 
भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सरकार ने कार्रवाई की, जिसमें सुमंथ ने कथित तौर पर अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया. घटना के दौरान पुलिस सुमंथ को गिरफ्तार करने पहुंची तो सुस्मिता पटेल ने उनका विरोध किया और वाद-विवाद में उतर गईं. सुरेखा के समर्थक दलों में भी तनाव की स्थिति बनी रही. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरेखा को इस कार्रवाई की जानकारी आदेश जारी होने के बाद ही दी गई, जिससे राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं.

पूर्व ओएसडी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार
सूत्रों का कहना है कि यदि उनके पूर्व ओएसडी की गिरफ्तारी हुई तो सुरेखा मंत्री पद से इस्तीफा देने तक के लिए तैयार हैं. यह बयान वरंगल जिले में सुरेखा और स्थानीय प्रभारी मंत्री पोंगुलेति श्रीनिवास रेड्डी के बीच चले आ रहे आपसी टकराव के बीच आया है, जो हाल के महीनों में सार्वजनिक रूप से व्यक्त हो चुका है. विपक्षी दलों ने इस घटना को कांग्रेस सरकार में आंतरिक कलह का संकेत बताते हुए निशाना साधा है.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए कार्रवाई का बचाव किया है. पुलिस ने मामले की जांच जारी रखी है और आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है. सुरेखा के राजनीतिक करियर पर इस घटना का क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा.

16 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Embed widget