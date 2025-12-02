Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी राजनीति के साथ-साथ इन दिनों खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा को लेकर खासतौर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. 56 साल के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फुटबॉल की प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में राज्य के लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

दरअसल, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अगले हफ्ते शनिवार (13 दिसंबर, 2025) को होने वाले एक बड़े फुटबॉल मैच की तैयारी में जोरदार तरीके से लगे हुए हैं और इस फुटबॉल मैच में सीएम रेवंत रेड्डी की टीम का मुकाबला वैश्विक फुटबॉल आइकन और सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले लियोनेल मेस्सी की टीम से होगा.

हैदराबाद में होगा बड़ा फुटबॉल मुकाबला

वर्ल्ड फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी और तेलंगाना के सीएम ए. रेवंत रेड्डी की टीम का फुटबॉल मुकाबला 13 दिसंबर, 2025 को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक मुकाबले को हैदराबाद लाने की संभावना और इसके लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का व्यक्तिगत योगदान, इस खबर को और भी महत्वपूर्ण बना रही है.

फुटबॉल ग्राउंड पर पसीना बहाते दिखे सीएम रेवंत रेड्डी

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बड़े फुटबॉल मैच के लिए सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को हैदराबाद के डॉ. मैरी चेन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान (MCHRD) के ग्राउंड पर फुटबॉल के अभ्यास में पसीना बहाते हुए नजर आए. इस दौरान वह खुद जमीन पर दौड़ते हुए, बॉल को कंट्रोल करते हुए और किक लगाते हुए दिखे. उनकी इस ऊर्जा और उत्साह को देखकर यकीनन 'उम्र सिर्फ एक नंबर है' वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है.

फिलहाल, तेलंगाना के लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हैदराबाद वाकई मेस्सी और उनकी टीम के अद्भुत खेल का गवाह बन पाएगा. अगर ऐसा होता है तो यह शहर के लिए गर्व का क्षण होगा और राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की इस पहल को सफल माना जाएगा.

