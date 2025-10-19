हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'21 की उम्र में अफसर बन सकते हैं तो विधायक क्यों नहीं?', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी लाएंगे प्रस्ताव

'21 की उम्र में अफसर बन सकते हैं तो विधायक क्यों नहीं?', तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी लाएंगे प्रस्ताव

तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने रविवार को ऐलान किया कि आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को घटाने की बात की जाएगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 19 Oct 2025 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को कहा कि राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग की जाएगी.

उन्होंने न्यूनतम आयु में बदलाव के अपने प्रस्ताव को समय की मांग बताया और इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को देश की सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए. मुख्यमंत्री यहां 'राजीव गांधी सद्भावना यात्रा' स्मृति दिवस में भाग लेने और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को 'राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार' प्रदान करने के बाद बोल रहे थे.

विधानसभा में चुनाव आयु का प्रस्ताव पेश करेंगे CM रेड्डी

रेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे देश में संसदीय लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने में मदद मिली. रेड्डी ने कहा कि 21 वर्षीय IAS और IPS अधिकारी जिलों में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और उन्होंने जानना चाहा, '21 वर्ष की आयु में कोई विधायक क्यों नहीं बन सकता?'

रेड्डी ने कहा, 'आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष करने के लिए संविधान संशोधन की मांग की जाएगी. युवाओं को देश चलाने का अवसर दिया जाना चाहिए.'

BRS को बताया भाजपा की 'बी' टीम

मुख्यमंत्री ने विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मतों को बांटने के लिए भाजपा की 'बी' टीम है. उन्होंने आरोप लगाया, 'BRS ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ एक गुप्त समझौता किया. लोकसभा चुनाव में भाजपा को 21 प्रतिशत मतों का अंतरण राज्य में BRS पार्टी की साजिश की राजनीति को साबित करने के लिए पर्याप्त है,'

Published at : 19 Oct 2025 07:16 PM (IST)
Constitutional Amendment Revanth Reddy CONGRESS TELANGANA
