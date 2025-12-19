Tamil Nadu: 'बीमार बेटियों की देखभाल कौन करेगा', तमिलनाडु में एक ही परिवार के 4 लोगों ने किया सुसाइड
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तिरुचि जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है. यहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Tamil Nadu Suicide News: तमिलनाडु के तिरुचि जिले के श्रीरंगम यात्री निवास में थिरुवैयारू क्षेत्र से एक चौंका देने वाली घटना का मामला सामने आया है, यहां एक ही परिवार के 4 लोगों के आत्महत्या करने की घटना ने गहरा सदमा पैदा कर दिया है.
जानिए क्या है पूरा मामला?
तिरुपति जिले के श्रीरंगम में स्थित यात्री निवास में पिछले 10 तारीख को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ किराए पर एक कमरा लिया था. इस स्थिति में आज सुबह जब उस कमरे में कर्मचारी गया तो उसे दुर्गंध महसूस हुई और उसने यात्री निवास प्रबंधन को सूचित किया. इसके बाद उन्होंने श्रीरंगम पुलिस को सूचना दी.
घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे श्रीरंगम पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो चारों शव सड़ चुके थे. इसके बाद पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. पुलिस को कमरे में एक पत्र भी मिला है. इसके बाद पुलिस के की गई जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.
इस वजह से परिवार ने उठाया यह कदम
इसके मुताबिक, मृत पाए गए लोग तंजावुर जिले के थिरुवैयारू तालुका के तुलसिथानम की लोअर थ्रू को रहने वाले टी. 67 साल के स्वामीनाथन , उनकी 64 साल की पत्नी सेम्बागवल्ली, 41 साल और 35 की बेटियां भवानी जीवा हैं.
कमरे में मिले पत्र में स्वामीनाथन ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का कारण बताते हुए कहा है, ''हमारी दोनों बेटियां भवानी, जीवा मानसिक रूप से बीमार हैं. मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हैं. हमें लंबे समय से इस बात का मानसिक तनाव था कि हमारे बाद हमारी बेटियों की देखभाल कौन करेगा. असहाय होने के कारण हमें अपनी बेटियों की देखभाल को लेकर लगातार मानसिक तनाव बना हुआ था. इसलिए हमने यह निर्णय लिया है, उन्होंने बताया है.''
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी
इस संबंध में श्रीरंगम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने तिरुचि के श्रीरंगम क्षेत्र में गहरा सदमा और दुख पैदा कर दिया है. बेटियों की स्थिति के कारण माता-पिता ने ऐसा कदम उठाने की घटना ने तिरुचि के लोगों के बीच दुख पैदा कर दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL