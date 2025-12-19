हिजाब खींचने की घटना पर गीतकार जावेद अख्तर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की माफी की मांग की है, जिस पर जनता दल (यूनाइटेड) की प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू नेता राजीव रंजन ने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें सियासत के मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए राजीव रंजन ने कहा, 'जावेद अख्तर देश के प्रतिष्ठित गीतकार हैं, लेकिन सियासत में उन्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है. नीतीश कुमार 20 वर्षों के अपने कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान और उनके सम्मान के लिए जिस तरह के बड़े फैसले लेते रहे हैं, वह सराहनीय है.'

राजीव रंजन ने कहा, 'यही बड़ी वजह है कि कहीं न कहीं चुनाव में महिलाओं का एकतरफा आशीर्वाद मिलता रहा है. इस बार भी लोगों ने देखा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं एक कतारबद्ध होकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट कर रही थीं. ऐसे में जावेद अख्तर के ऐसे बयान का कोई औचित्य नहीं है. उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए.'

पिछले दिनों आयुष डॉक्टरों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला के नकाब को हाथ लगाते नजर आए थे, जिसके बाद इस मुद्दे पर बवाल मच गया. कई लोगों ने इसका विरोध किया तो वहीं कुछ लोग जावेद अख्तर का पुराना वीडियो क्लिप शेयर करके इसे सही ठहरा रहे थे.

सोशल मीडिया पर लोग जावेद अख्तर का एक पुराना वीडियो क्लिप काटकर शेयर करने लगे, जिसमें वह कह रहे हैं, 'अगर कोई महिला कहती है कि वह अपनी मर्जी से चेहरा ढक रही हैं तो यह उनका ब्रेनवॉश किया गया है. अगर आप उसे छोड़ देंगे तो भला कोई महिला अपना चेहरा क्यों ढकना चाहेगी. उसे अपने चेहरे से नफरत है क्या. वो अपना चेहरा क्यों ढकना चाहेगी.'

गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को जावेद अख्तर ने इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'जो लोग मुझे थोड़ा-बहुत भी जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं पर्दे के पारंपरिक कॉन्सेप्ट के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी भी तरह से यह मान लूं कि नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया है, वह सही है. मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.'

